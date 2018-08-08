IMF'den kritik Türkiye açıklaması!

Türkiye'de dolar /TL kurunun en son 5.42'yi görmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili olarak Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) açıklama geldi.

Mail yoluyla Bloomberg News'in sorularına yanıt veren kurum, "Türkiye'nin IMF'ye fon başvurusuna dair işaret yok" dedi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Türkiye hükümetinden mali yardım isteme niyetinde olduklarına dair bir işaret almadık. Türkiye ile ilgili görüşlerimizi 4. bent raporu ile belirtmiştik."

ERDOĞAN DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önceki konuşmalarında defalarca Türkiye'nin IMF'ye borcu kalmadığını ve ihtiyacı olmadığını belirtmişti.