IMF'den İngiltere ekonomisi uyarısı

İngiltere parlamentosunun Hazine Seçim Komitesi tarafından yayınlanan kısa bir açıklamaya göre, Uluslararası Para Fonu, İngiltere'nin 2023 için iç karartıcı bir ekonomik görünümle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, uluslararası kuruluşun daha önce selefi Kwasi Kwarteng'in yaklaşımıyla ilgili endişelerini dile getirmesinin ardından, kasım ayında maliye bakanı Jeremy Hunt'ın ortaya koyduğu mali planları memnuniyetle karşıladı.

IMF, Avam Kamarası hazine komitesi tarafından yayınlanan bir bildiride, "Açıklanan mali plan, esas olarak dışsal enerji fiyat şokunun neden olduğu bir durgunlukta enflasyonla mücadele ile hanehalkı gelirlerini koruma arasındaki zorlu dengeyi iyi idare ediyor. İngiltere ekonomisi için görünüm iç karartıcı: 2023 için üretimin daralması ve enflasyonun yüksek kalması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.