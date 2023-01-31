IMF’den flaş Türkiye açıklaması

Uluslararası Para Fonu Küresel Ekonomik Görünüm Güncelleme raporunu yayımladı. Rapora göre Türkiye ekonomisi için 2022 yılı büyüme tahmini yukarı yönlü revize edildi.

Ekim ayındaki raporda Türkiye için 2022 büyümesi olarak yüzde 5 tahmininde bulunan IMF, yeni raporda bu oranı yüzde 5,5'e revize etti. Yüzde 10 oranında revizeye giden IMF, 2023 ve 204 yılları için büyüme revizyonuna gitmedi ve yüzde 3 oranını korudu.

TÜRKİYE EKONOMİSİ GÜÇLÜ BÜYÜYOR

Küresel ekonomiler krizle mücadele ederken Türkiye ekonomisi OECD ve G20 ülkeleri arasında büyümede ikinci sırada yer alıyor. Türkiye Ekonomi Modeli'nin katkılarıyla büyüyen ve gelişen ekonomi, diğer ülkelerin izlediği politikalardan pozitif yönde ayrışma gösteriyor.

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ DE YÜKSELDİ

IMF, 2022'de yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleştiği tahmin edilen küresel ekonomik büyümenin 2023'te yüzde 2,9'a düşeceğini ve ardından yüzde 3,1'e toparlanacağını öngördü. Ancak IMF'in 2023 için büyüme tahmini Ekim 2022'de yayınlanan Küresel Ekonomik Görünüm raporunda yer verilen tahmine göre 0,2 puan yükseltildi.