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Ekonomi IMF'den "ekonomi belirsizliği" açıklaması
Ekonomi

IMF'den "ekonomi belirsizliği" açıklaması

IMF'den yapılan açıklamada "Jeopolitik gerilimler ekonominin belirsiz görünümünü daha karmaşık hale getirdi" denildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 20:07:00 -
IMF'den "ekonomi belirsizliği" açıklaması

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin şimdiden enerji fiyatlarını etkilediğini belirterek jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomi için belirsiz görünümü daha karmaşık hale getirdiğini ifade etti.

Georgieva, The Washington Post tarafından düzenlenen etkinlikte küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmaya yönelik bir yol bulmanın, dünya ekonomisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak iki ülke arasındaki gerilimin şimdiden enerji fiyatlarını etkilediğini söyledi.

Georgieva, "Dünya ekonomisinde büyüme için daha yüksek belirsizliğin olduğu bir zamanda, jeopolitik gerilimler durumu sadece daha karmaşık hale getiriyor." dedi.

Rusya'ya yönelik olası yaptırımların finansal faaliyetleri kaçınılmaz olarak sekteye uğratacağına işaret eden Georgieva, Rusya ve Ukrayna arasındaki olası çatışmanın ve yaptırımların etkilerinin diğer ülkelere yayılması halinde fonun yardım etmeye hazır olduğunu kaydetti.

Georgieva, IMF'nin Ukrayna ile devam eden programı kapsamında haziran ayına kadar sağlanmak üzere 2,2 milyar dolarının olduğunu belirterek olası çatışmanın etkilerinin diğer ülkelere yayılması durumunda ise fonun 700 milyar dolarlık kredi kapasitesi olduğunu aktardı.

"Enflasyon, birkaç ay önce düşünülenden daha ciddi bir sorun"

Küresel ekonomik toparlanmanın yavaş da olsa devam ettiğini belirten Georgieva, ABD ve Çin gibi büyük ekonomilerdeki yavaşlama ile devam eden Kovid-19 salgını nedeniyle toparlanmanın ivme kaybettiğini anlattı.

Georgieva, Kovid-19 salgınının tedarik zinciri aksamalarıyla fiyatlardaki yükselişe neden olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Salgının küresel ekonomi için en büyük tehdit olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Georgieva, salgınla mücadelenin ekonominin toparlanmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Enflasyondaki yükselişe de değinen Georgieva, "Enflasyon, birkaç ay önce düşünülenden daha ciddi bir ekonomik ve sosyal sorun." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadele stratejilerinin iletişiminde "iyi iş çıkardığını" belirten Georgieva, enflasyonla mücadele eylemlerinin ekonomik toparlanmanın desteklenmesine yönelik ihtiyaçlarla dikkatli bir şekilde dengelenmesi gerektiğini ifade etti.

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