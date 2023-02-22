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Dünya IMF’den Çin’e müjdeli haber
Dünya

IMF’den Çin’e müjdeli haber

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) ekonomi uzmanları Çin ekonomisinin 2023 yılına ilişkin büyüme beklentileri konusunda iyimser olduğunu açıkladı. IMF; Çin’in bu yıl da dünyanın en yüksek büyüme oranına sahip önemli ülkelerden biri olacağı görüşünde.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 20:52:00 -
IMF’den Çin’e müjdeli haber

IMF dünya ekonomisine dair görüşlerini güncelleştirdi ve Çin ekonomisinin 2023 yılında yüzde 5,2 oranında büyüyeceği yolunda tahmin yaptı. Bu tahmin, IMF’nin geçen yılın ekim ayında yaptığı tahminden yüzde 0,8 kadar yüksek. Ayrıca IMF, Çin’in ekonomik büyümesinin gelecek yıl da yüzde 4,5 oranında olacağı tahmininde bulundu.

Uluslararası Para Fonu’nun Çin'deki üst düzey temsilcisi Steven Barnett, bu ülkenin, içinde bulunduğumuz yılda en önemli ülkeler arasında en yüksek büyüme oranına sahip olacağını düşündüğü Çin’in küresel ekonomik büyümeye de yüzde 30 oranında bir katkıda bulunacağı görüşünde olduğunu belirtti. Bu konuşma ve görüş alışverişleri, IMF’nin Çin’deki Ofisi ile Çin Sosyal Bilimler Akademisinin Dünya Ekonomisi ve Politikası Enstitüsü ortaklığınca düzenlenmiş bulunan seminer sırasında gerçekleşti.

Bu çerçevede IMF, 2023 için öngördüğü küresel büyüme tahminini yüzde 2,9 olarak belirledi. Bu oranın, 2022’nin yüzde 3,4’lük oranından daha düşük olması dikkat çekici. Ancak bu gelişmelerin arka planında, IMF yetkililerine göre, Çin ekonomisinin olağanüstü başarısının küresel beklentileri düzeltmeye yaptığı katkı göze çarpıyor.

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