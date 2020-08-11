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Dünya

IMF'den ABD ekonomisine ilişkin değerlendirme

IMF, Kovid-19 salgınının etkilerine karşı ABD ekonomisinin ilave bir mali pakete ihtiyaç duyacağını, genişletilmiş varlık alımları ve daha açık sözlü yönlendirme dahil olmak üzere Fed için daha fazla eylem alanı görüldüğünü bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 08:29:00 -
IMF'den ABD ekonomisine ilişkin değerlendirme

Uluslararası Para Fonundan (IMF) yapılan açıklamada, ABD'ye ilişkin 4. madde görüşmelerinin tamamlandığı belirtildi.

ABD ekonomisine ilişkin görünümün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasıyla önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 6,6 daralmasının ve 2021'de ise yüzde 3,9'luk büyüme göstermesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, ekonomiye yönelik bu benzeri görülmemiş şoka karşı güçlü ve proaktif bir yanıt verildiği, hükümetin hane halkı, işletmeler ile yerel yönetimlere destek sağlanması için hızla hareket ettiği ve bu mali çabaların önemli bir maliyeti de beraberinde getirdiği ifade edildi.

Federal borç 2020 sonuna kadar GSYH'nin yüzde 100'üne yaklaşacak

Federal hükümetin bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının bu yıl yüzde 16'ya yükselmesinin öngörüldüğüne işaret edilen açıklamada, federal borcun ise yıl sonuna kadar GSYH'nin yüzde 100'üne yaklaşmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, ABD Merkez Bankasının (Fed) da salgının boyutu netleştikçe hızla önlemler aldığı anımsatılarak, IMF icra direktörlerinin büyük ölçüde ilave bir mali pakete ihtiyaç duyulacağı konusunda hem fikir olduğu belirtildi.

Fed'in, krizin erken aşamasındaki kararlı müdahalesinin IMF icra direktörlerince takdir topladığı vurgulanarak, "Enflasyon ve istihdam muhtemelen uzun bir süre hedeflerin altında kalacaktır. İcra direktörleri, finansal istikrara yönelik potansiyel riskleri yakından izlerken, genişletilmiş varlık alımları ve daha açık sözlü yönlendirme dahil olmak üzere daha fazla eylem alanı gördü." değerlendirmesinde bulunuldu.

 

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