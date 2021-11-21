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Gündem IMF’ci sözde ekonomist yine kafayı çıkardı: Her sene ‘Türkiye IMF ile anlaşacak’ diyen Atilla Yeşilada, şimdi bakın ne dedi!
Gündem

IMF’ci sözde ekonomist yine kafayı çıkardı: Her sene ‘Türkiye IMF ile anlaşacak’ diyen Atilla Yeşilada, şimdi bakın ne dedi!

Hemen hemen her seçim öncesinde “Seçimden sonra IMF kaçınılmaz ve Türkiye IMF ile anlaşacak” iddiasında bulunan fakat yıllardır beklentisi gerçek olmayan sözde ekonomist, ‘seçim tantanası’ döneminde yine kafayı çıkardı. “Ekonomist” unvanını nereden aldığı bilinmeyen Atilla Yeşilada, şimdi de toplamını vermeden “dolardaki artış enflasyona 6 puan ekler” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 19:15:00 -
IMF’ci sözde ekonomist yine kafayı çıkardı: Her sene ‘Türkiye IMF ile anlaşacak’ diyen Atilla Yeşilada, şimdi bakın ne dedi!

Ekonomiye ilişkin sürekli ‘sallama’ yorumlarda bulunan fakat yıllardır tahminlerinde yanılan Atilla Yeşilada isimli sözde ‘uzman ekonomist’ yine saçmaladı. 

Atilla Yeşilada “Döviz çılgınlığı ne zaman ve nasıl biter?” başlığı altında Integral Forex TV'de gündemi ve piyasaları değerlendirdi.

Yeşilada, “Dolar talebinin yerliden geldiğini ve yerli yatırımcının da bir süre sonra dolar almaktan vazgeçeceğini düşünüyorlar. Bu da en az cari fazlanın enflasyonu düşüreceği teorisi kadar saçma” iddiasında bulundu. 

"Dolara talep bitmeyecek"

Bu teorinin de doğru olmadığını iddia eden Yeşilada nedenlerini ise şöyle anlattı:

“Öncelikle dolara talep iki ayrı kaynaktan geliyor. Birincisi var olan servetin TL'den dövize geçmesi. İkincisi ise yeni tasarrufların döviz olarak değerlendirilmesi. Şu an bankalardaki mevduatın yüzde 55'i döviz ve buradan ciddi bir çıkış  beklenmiyor. Diğer yandan basit hesapla 750 milyar dolarlık ekonomimiz var, bunun yüzde 10'u mali tasarruf üretir ve 75 milyar dolar eder. Yani talebin bitmesine imkân yok.”

"Kaç fiyattan yerine koyacaklarını bilmiyorlar"

Toptancıların “Elimizdeki malı satmaya korkuyoruz” dediklerini aktaran Yeşilada, “Çünkü kaç fiyattan yerine koyacaklarını bilmiyorlar. Yarın ne olacak bilmeyen şirket yatırım yapmaz. Hangi faiz, hangi kur, hangi vergi rejimi ile yatırım yapacak?” diye konuştu.

"6 ayda enflasyona 6 puan yansıyacak"

Yeşilada, şu ana kadar birikmiş devalüasyonun enflasyona yansımasının oranının yüzde 30'a çıktığını aktararak, son 2 ayda dolar kurundaki yükselişin önümüzdeki 6 ayda enflasyona 6 puan yansıyacağını söyledi.

Atilla Yeşilada’ya sormak gerekmez mi?

Ey Atilla Yeşilada, 2019 seçimleri öncesinde “Seçimden sonra şirketlerin iflası artacak ve  IMF kaçınılmaz. Türkiye’ye olan güven IMF ile sağlanacak” demedin mi? Yıl 2021… Ne oldu IMF konusu? Bugün yarın bir IMF çıkışı daha gelir mi senden Atilla Yeşilada!

 

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