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Ekonomi IMF uyardı: Şokların yayılma riski artıyor
Ekonomi

IMF uyardı: Şokların yayılma riski artıyor

Yeniakit Publisher
2024-04-10 02:13:00 -
IMF uyardı: Şokların yayılma riski artıyor

IMF raporunda G20'deki gelişmekte olan 10 ekonominin (Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye) 2000 yılından bu yana küresel GSYİH'daki toplam paylarını iki katından fazla artırdığı ve Çin'de yaşanan şokların gelişmiş ülkelere yayılma riskinin 3 kat arttığı vurgulandı.

IMF'nin yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunun bir bölümünde, "2000 yılından bu yana, G20 gelişmekte olan piyasalarındaki - özellikle Çin - yurt içi şokların gelişmiş ekonomileri derinden sarstığını ve bunun giderek daha da derinden etkilendiğini" açıkladı.

Raporda, Çin'de yaşanan şokların, gelişmekte olan ülkelerin üretimini yüzde 10, gelişmiş ülkelerin üretimini ise yüzde 5 etkilediği belirtildi. Raporda ayrıca aralarında Türkiye'nin de bulunduğu G20 gelişmekte olan piyasalarda yaşanan şokların ise gelişmiş ekonomilerini yüzde 4 etkilediğine dikkat çekildi.

Şokların yayılma riski artıyor

G20'deki gelişmekte olan 10 ekonominin (Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Türkiye) 2000 yılından bu yana küresel GSYİH'daki toplam paylarını iki katından fazla artırdığı aktarılan raporda, özellikle Çin'de yaşanan şokların gelişmiş ülkelere yayılma riskinin 3 kat arttığına yer verildi.

Öte yandan raporda, Brezilya, Hindistan ve Meksika'da yaşanan şokların gelişmiş ülkelere yayılma risklerinin de orta düzeyde arttığı ifade edildi.
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