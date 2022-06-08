IMF: Fiyatların yükselmesine izin verin

Uluslararası Para Fonu (IMF), ülkelerin yükselen gıda ve enerji fiyatlarını kontrol etmeye çalışmayı bırakmaları, bunun yerine “en kırılgan kesimleri korumaları” ve en dar gelirli grupları desteklemeleri gerektiğini söyledi.

IMF ekonomistleri David Amaglobeli, Emine Hanedar, Gee Hee Hong ve Céline Thévenot tarafından kaleme alınan raporda IMF, “Ülkeler, yurt içi fiyatların uluslararası fiyatları izlemesine izin vermeye odaklanmalı” dedi.

Raporda, fiyatları düşük tutmaya çalışmanın bütçeler için maliyetli olduğu belirtildi ve “Yüksek enerji fiyatları, enerjinin daha verimli kullanımını ve yenilenebilir enerji yatırımlarını; yüksek gıda fiyatları ise daha fazla tarımsal üretimi teşvik etmeli” denildi.

“Bu nedenle, özellikle gıda güvenliğinin bir endişe kaynağı olduğu durumlarda, temel gıda maddelerine uygun fiyatlı erişimin sağlanmasına öncelik verilmeli” denilen raporda, vergi indirimleri ve devlet yardımları yerine düşük gelir gruplarına doğrudan nakit transferleri yapılması ya da başka hedefli araçlar kullanılması önerildi.

Fon ayrıca ihracat kısıtlamaları uygulamaktan kaçınılması çağrısında bulundu ve bu uygulamanın küresel gıda güvenliğine zararlı olabileceğini ve “özellikle küresel pazarda önemli bir paya sahip ülkeler tarafından uygulandığında daha fazla fiyat baskısı yaratabileceğini” savundu.