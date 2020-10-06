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Ekonomi IMF, düşük gelirli 28 ülkeye borç yardımını uzattı
Ekonomi

IMF, düşük gelirli 28 ülkeye borç yardımını uzattı

Yeniakit Publisher
2020-10-06 03:38:15 -
IMF, düşük gelirli 28 ülkeye borç yardımını uzattı

WASHINGTON (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF), düşük gelirli 28 ülkeye acil borç servisi yardımını 6 ay daha uzattı.

IMF'den yapılan açıklamada, icra kurulunun Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu (CCRT) kapsamında 28 üye ülke için borç servisi yardımını 13 Nisan 2021'e kadar uzatılmasını onayladığı bildirildi.

Yeterli kaynakların olması halinde söz konusu yardımın 13 Nisan 2022'ye kadar sağlanabileceğinin belirtildiği açıklamada, şimdiye kadar İngiltere, Japonya, Almanya, Hollanda, İsviçre, Norveç, Çin, Meksika, İsveç, Bulgaristan, Lüksemburg ve Malta'nın aralarında bulunduğu ülkelerin katkıda bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik zarar vermeye devam ettiği vurgulanarak, borç servisi yardımının en yoksul ülkelerin salgın ve etkileriyle mücadele etmesine yardımcı olduğunu belirtildi.

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