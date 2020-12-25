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Ekonomi IMF doğruladı! Dolara büyük darbe
Ekonomi

IMF doğruladı! Dolara büyük darbe

Uluslararası Para Fonu'nun açıkladığı son verilere göre dolar dünya piyasasında büyük darbe yemiş durumda. Birçok uzman son gelişmeleri doların sonunun geldiğine yorumluyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:40:00 -
IMF doğruladı! Dolara büyük darbe

Korona virüs pandemisi ortaya çıktığında, dolar her zaman olduğu gibi güçlü bir konumdaydı. ABD’nin hakimiyetinin güç kaybettiğine yönelik tartışmalara rağmen, dolar uluslararası ticarette tercih edilen para birimi olmaya devam ediyordu. Aynı zamanda birçok merkez bankasının birikim olarak tuttuğu “rezerv para birimi” ve diğer ulusların para birimlerinin değerinin ölçütüydü ancak Merkez Bankalarının dijital para hamleleri hızlanıyor. Özellikle Bitcoin, rezerv para birimindeki 100 yılına giren doların dünya piyasalarındaki hakimiyeti için önemli bir tehdit oluşturmaya başladı.

IMF'nin dolarla ilgili açıkladığı son veri ise bunu destekler nitelikle...

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, doların global rezerv para birimleri içinde payı 2020 3'ncü çeyrekte bir miktar azaldı. İkinci çeyrekte yüzde 61,2 olan doların payı üçüncü çeyrekte yüzde 60,4'e geriledi.

Doların payı 2019 üçüncü çeyrekte ise yüzde 61,5 olmuştu.

IMF verilerine göre global rezervler üçüncü çeyrekte bir önceki çeyrekteki 12 trilyon 12 milyar dolardan 12 trilyon 254 milyar dolara yükseldi. Dolar cinsinden tutulan rezervler 60 trilyon 937 milyar dolar oldu.

Üçüncü çeyrekte global döviz rezervleri içinde euronun payı ikinci çeyrekteki yüzde 20,1'den yüzde 20,5'e yükseldi. Euro'nun rezervler içinde payı 2009'da yüzde 28'e kadar çıkmıştı.

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Yorumlar

fetih1453

İNŞALLAH BİR AN ÖNCE DEFOLUR GİDER BU DOLAR BAŞIMIZDAN.
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hoca

Bazan işi çok büyütüyorsunuz.Ne olmuş dolara hiç.Bu haberi ne zaman verecektiniz dolar çöpe gittiği zaman verecektiniz.O zaman diyecektik oh iyi oldu
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