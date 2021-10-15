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Ekonomi IMF de ‘yüzde 9’ dedi
Ekonomi

IMF de ‘yüzde 9’ dedi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun Ekim 2021 sayısını ‘Salgın Sırasında Toparlanma: Sağlık Sorunları, Arz Kesintileri ve Fiyat Baskıları’ başlığıyla yayımladı. Küresel ekonomik toparlanmanın devam ettiğine işaret edilen raporda, toparlanmanın Covid-19 salgını nedeniyle aksadığına dikkat çekildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 11:31:00 -
IMF de ‘yüzde 9’ dedi

Raporda küresel ekonominin 2021’de yüzde 5,9, 2022’de yüzde 4,9 büyümesinin beklendiği ifade edildi. IMF, temmuz ayında yayımladığı tahminlerde küresel ekonominin bu yıl yüzde 6 ve 2022’de yüzde 4,9 büyüyeceğini öngörmüştü. Raporda genel olarak büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğu belirtilerek, enflasyon risklerinin ise yukarı yönlü olduğuna işaret edildi.

Güzel gelişme

IMF’nin raporuna göre Türk ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 5.8’den yüzde 9’a yükseltilirken, 2022 için büyüme beklentisi yüzde 3.3’te sabit tutuldu. Türkiye’de ortalama enflasyonun ise 2021’de yüzde 17 ve 2022’de yüzde 15.4 seviyelerinde gerçekleşeceği tahminleri paylaşıldı. Ülkede işsizlik oranının da 2021’de yüzde 12.2, 2022’de yüzde 11 olacağı öngörülerine yer verildi. ABD ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 7’den yüzde 6’ya düşürüldü. Ülke ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini 4.9’dan yüzde 5.2’ye çekildi.

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