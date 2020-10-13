IMF Başkanı Georgieva derin tehdidi açıkladı

İklim Hareketi için Maliye Bakanları Koalisyonunun toplantısında değerlendirmelerde bulunan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, "İklim değişikliği, büyüme ve refaha yönelik derin bir tehdittir. Makro açıdan kritiktir." dedi.

Georgieva, makroekonomik politikaların iklim değişikliğine karşı mücadelenin merkezinde yer aldığını belirterek, politika araçlarının koronavirüs krizini atlatmaya çalışırken bile 2050 yılına kadar net sıfır emisyonu sağlayabileceğini söyledi.

Bu politikaların ekonomik büyümeyi, istihdamı ve gelir eşitliğini destekleyecek şekilde yürütülebileceğini aktaran Georgieva, benzeri görülmemiş bir politika desteği olduğunu, krizin başından bu yana yaklaşık 12 trilyon dolarlık destek sağlandığını ve ülkelerin teşvikin yeşil yatırımlara yönelik olmasını sağlamaları gerektiğini söyledi.

Georgieva, toparlanmanın ilk 15 yılında, yeşil altyapı hamlesinin küresel ekonomiyi ortalama yüzde 0,7 artırabileceğini ve milyonlarca istihdam oluşturabileceğini belirtti.