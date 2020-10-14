  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi IMF açıkladı: Tek büyüyecek ülke...
Ekonomi

IMF açıkladı: Tek büyüyecek ülke...

Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından yayınlanan Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda bu yıl dünya ekonomisinin yüzde 4,4 oranda daralacağı, Çin’in ise pozitif büyümeyi gerçekleştiren tek ülke olacağı tahmininde bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 16:23:00 -
IMF açıkladı: Tek büyüyecek ülke...

IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, dünya ekonomisi dar vadiden çıkmak üzere ve buna da Çin, küresel ticaretinin haziran ayından itibaren canlanması yardımcı oldu. Bunun yanı sıra bazı bölgelerde Covid-19 salgın durumunun hızla yayılmasıyla, birçok ekonomide ağustos ayından beri ekonomik toparlanma adımı yavaşladı.

Raporda, gelişmiş ekonomilerin yüzde 5,8, yeni pazarlar ve gelişmekte olan ekonomilerin yüzde 3,3 daralacağına dikkat çekiliyor. Rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisi yüzde 4,3, Euro bölgesi ekonomisi yüzde 8,3, Japonya ekonomisi yüzde 5,3 küçülecek. En çok Hindistan ekonomisi yüzde 10,3 oranda gerileyecek. Çin ekonomisinden beklenti 0,9 puan yükseltilerek yüzde 1,9 olarak revize edildi. Bu rakamın 2021 yılında yüzde 8,2’ye ulaşması öngörülüyor.

IMF açıkladı: Türkiye'nin rezervlerinde dikkat çeken yükseliş
IMF açıkladı: Türkiye'nin rezervlerinde dikkat çeken yükseliş

Ekonomi

IMF açıkladı: Türkiye'nin rezervlerinde dikkat çeken yükseliş

Mısır bataklığa sürükleniyor! Onay çıktı
Mısır bataklığa sürükleniyor! Onay çıktı

Dünya

Mısır bataklığa sürükleniyor! Onay çıktı

Türkiye'ye kafa tutuyordu... Ve Yunanistan çöküşte
Türkiye'ye kafa tutuyordu... Ve Yunanistan çöküşte

Dünya

Türkiye'ye kafa tutuyordu... Ve Yunanistan çöküşte

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan, Ermenistan'ın beklemediği gelişmeyi duyurdu
Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'ın beklemediği gelişmeyi duyurdu

Azerbaycan, sivilleri hedef almak için ateşlemeye hazır hale getirilen Ermenistan'a ait balistik füzelerin imha edildiğini açıkladı.
Darbe imalı tweete vatandaşlardan tepki
Gündem

Darbe imalı tweete vatandaşlardan tepki

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım’ın darbe imalı 'ışıklar yanıyor' tweetine vatandaşlardan tepki yağdı. 15 Temmuz'da tankların altına y..
Külliye'den hadsizliğe sert tepki
Gündem

Külliye'den hadsizliğe sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımına sert tepki gösterdi. Böyle bir tweetin hukuki b..
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O
Satılık 2017 Model Hyundai İ 2O

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay