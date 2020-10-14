IMF açıkladı: Tek büyüyecek ülke...

IMF'nin Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, dünya ekonomisi dar vadiden çıkmak üzere ve buna da Çin, küresel ticaretinin haziran ayından itibaren canlanması yardımcı oldu. Bunun yanı sıra bazı bölgelerde Covid-19 salgın durumunun hızla yayılmasıyla, birçok ekonomide ağustos ayından beri ekonomik toparlanma adımı yavaşladı.



Raporda, gelişmiş ekonomilerin yüzde 5,8, yeni pazarlar ve gelişmekte olan ekonomilerin yüzde 3,3 daralacağına dikkat çekiliyor. Rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisi yüzde 4,3, Euro bölgesi ekonomisi yüzde 8,3, Japonya ekonomisi yüzde 5,3 küçülecek. En çok Hindistan ekonomisi yüzde 10,3 oranda gerileyecek. Çin ekonomisinden beklenti 0,9 puan yükseltilerek yüzde 1,9 olarak revize edildi. Bu rakamın 2021 yılında yüzde 8,2’ye ulaşması öngörülüyor.