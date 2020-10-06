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Ekonomi IMF 28 ülkeye acil borç yardımını uzattı
Ekonomi

IMF 28 ülkeye acil borç yardımını uzattı

Koronavirüs nedeniyle Uluslararası Para Fonu (IMF), düşük gelirli 28 ülkeye acil borç servisi yardımını 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 04:25:00 -
IMF 28 ülkeye acil borç yardımını uzattı

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamada, icra kurulunun Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu (CCRT) kapsamında 28 üye ülke için borç servisi yardımını 13 Nisan 2021'e kadar uzatılmasını onayladı.

Kaynaklar yetersiz gelirse 13 Nisan 2022'ye kadar sağlanabileceğinin belirtildiği açıklamada, şimdiye kadar İngiltere, Japonya, Almanya, Hollanda, İsviçre, Norveç, Çin, Meksika, İsveç, Bulgaristan, Lüksemburg ve Malta'nın aralarında bulunduğu ülkelerin katkıda bulunduğu belirtildi.

Verilen bilgide, koronavirüs salgınının ekonomik zarar vermeye devam ettiği vurgulanarak, borç servisi yardımının en yoksul ülkelerin salgın ve etkileriyle mücadele etmesine yardımcı olduğunu söyledi.

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