İmaş Makine, en başarılı ihracatçılar listesinde

İttifak Holding’in iştiraki olan ve 90’dan fazla ülkeye ihracat yapan İmaş Makine, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ‘En Başarılı İhracatçılar’ listesine girdi. İmaş Makine Genel Müdürü Mustafa Özdemir, ‘En Başarılı İhracatçılar’ sıralamasına girmelerinden dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, “Sadece makine değil; teknoloji, kalite, güven ve müşterilerimiz için konfor üretme felsefesi ile işlerimizi yürütüyoruz” diye konuştu.