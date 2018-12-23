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İmar Barışı’ndan 10,3 milyar lira geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 13 milyon yapıyı ilgilendiren İmar Barışı’na başvuruda bulunan 9 milyon 200 bin kişinin 10 milyar 350 milyon lira bedel yatırdığını açıkladı.

23 Aralık 2018 Pazar 10:38
İmar Barışı’ndan 10,3 milyar lira geldi

Türkiye genelinde 13 milyon yapıyı ilgilendiren İmar Barışı’na talep yoğun. Uygulamadan yararlanmak için başvuruda bulunan 9 milyon 200 bin kişinin 10 milyar 350 milyon lira bedel yatırdığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Vatandaşımızın elektriğini, suyunu ve doğal gazını alabilmesi adına yapılan bu düzenleme ilgi görüyor” dedi.

Yalılar düzenlemeye dahil değil

Boğaziçi’nde İmar Barışı kapsamını genişleten düzenlemeye de değinen Kurum, şu açıklamalarda bulundu: “Önceki gün Plan Bütçe Komisyonu’na İmar Barışı’yla ilgili teklif sunuldu. Bu teklif sınırlarını ihtiva ediyordu. Daha önce biliyorsunuz biz İmar Barışı’ndan boğaz ön görünümünde Tarihi Yarımada, Çanakkale’de belirli alanları İmar Barışı’na dahil etmemiştik. Ancak boğaz ön görünümünde kalan Sarıyer, fiilen ön görünümünde olmayan ancak ön görünümün sınırları içerisinde yer alan alanı da İmar Barışı kapsamına almıştık. Tabii gelinen süreçte yapılan incelemeler neticesinde boğaz ön görünümünde olan ancak fiilen ön görünüm olmayan ve buradaki vatandaşlarımızın elektrik, su ve doğal gaz gibi problemlerini çözecek sınırları yeniden incelendi. Teklifin içeriği Üsküdar’da, Beykoz’da ve Sarıyer ilçemizde ön görünümde olan; fiilen ön görünümde olmayan yapıların problemlerini çözmek adına teklif edilmiş bir düzenleme. Boğaz sınırları içerisindeki ve sahil şeridindeki yalılar bu düzenlemeye dahil değil.

Yapılandırmada yeni fırsat

Vergi ve sigorta prim borcu yapılandırılması bozulan mükelleflere yeni bir hak daha geliyor. Geçtiğimiz hafta TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda torba yasa teklifine eklenen maddeyle Ocak ayına kadar ödeme imkânı getirilmişti. Bu teklif Genel Kurul’da ele alınmayı beklerken, TBMM Başkanlığı’na sürenin Şubat’a uzatılması önerisi sunuldu. Buna göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde taksitlerini yatırmayanlar, Şubat ayının sonuna kadar ödeme yapabilecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 10:38
  1. Çanakkale
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  3. Boğaziçi
  4. İmar Barışı
  5. Plan Bütçe Komisyonu
  6. Vergi ve sigorta prim borcu yapılandırılması
  7. TBMM Plan Bütçe Komisyonu

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