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İmanın gücü hain kalkışmayı ezdi

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Meclis bahçesinde eşi Betül ve kızı Cennet Bala Türkoğlu ile birlikte bombaların hedefi olan AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, “Çok şükür milli birlik ve beraberliğimiz sayesinde bu alçak kalkışma püskürtüldü” dedi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:26
İmanın gücü hain kalkışmayı ezdi

 Hasan Türkmen  Ankara 

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Meclis bahçesinde eşi Betül Türkoğlu ve kızı Cennet Bala Türkoğlu ile birlikte bombaların ve mermilerin hedefi olan AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, o gece yaşadıklarını Akit’e anlattı.

Dış destekli bir girişimdi

Hain darbe girişimi sırasında Meclis bahçesinde eşi ve kızıyla birlikte yaralanan 15 Temmuz gazisi AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, “FETÖ tarafından yapılan darbe girişimi, masum bir darbe girişimi değildir. Mevcut Türkiye Cumhuriyeti yönetimini ele geçirme amacı olan dış destekli hain bir hareketti. O gün mecliste, çok alçak bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Her yeri bombalayan, insanlara ateş açan şerefsizler ile karşı karşıya kaldık. O gece saat 00:30 gibi Meclis’e attıkları ilk bomba ile ben, eşim ve kızım birlikte yaralandık. En ağır yara hanımdaydı, kızım başından yaralandı, ben de kolumdan yaralandım. Ondan sonra sivil arkadaşlar bizi hastaneye götürdüler. Hanım 5 defa ameliyat geçirdi. Hâlâ kollarında izleri var. Sinir kopmaları vardı ve hâlâ doğru düzgün toparlayamadı” diye konuştu.

Başkanımızın daveti, meydanları doldurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetiyle meydanların dolduğunu belirten Türkoğlu, “Biz o gece amansız ve insafsız saldırı neticesinde 251 şehit verdik. Yüzlerce gazimiz oldu. Bu hainler bunu iyi bilmeli, biz geldiğimiz noktaya kolay gelmedik. Türkiye Cumhuriyeti, büyük bir devlettir. Dolayısıyla, dünya durdukça, cihan durdukça, ebet müddet Türkiye bu cihana hakim olacak inşallah. Türkiye, 21. asra mührünü vuracak. Cumhurbaşkanımızın, o gece ortaya koyduğu direnç, milyonlarca insanımızın her bir ferdini meydanlara davet etmesi, ‘milli iradeye sahip çıkın’ demesi bambaşka bir mesajdı. Bu mesaj herkes doğru algıladı ve halkımız meydanlara doldu taştı. Günlerce demokrasi nöbetleri tutuldu. Milli birlik ve beraberlik sayesinde bu alçak FETÖ harekatı püskürtüldü. Yani şunu diyebiliriz; Türk milletinin birlik ve beraberliği, dayanışmayla ortaya koyduğu güç, tankın gücünü de, helikopterin gücünü de, atılan mermilerin tesir gücünü de aştı” ifadelerini kullandı.

Türkiye dik durdukça ümmet mutlu olacak

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, “Bizim üzerimizde kem gözler çok ama biz şunu diyoruz; sadece Türkiye sınırları içerisindekilerin değil, bütün ümmetin duası bizimledir. Ümmet umudunu Türkiye’ye bağlamış. Bizim, bizden yardım bekleyen, milyonlara karşı sorumluluklarımız var. Türkiye, dik durdukça ümmet mutlu olacaktır. Dün o hain darbeyi gerçekleştirmeye çalışanlar, şimdi hukuk önünde hesap veriyorlar. Birçoğu ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanıyor. Dileğimiz elebaşlarını da teslim alırız” şeklinde konuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:26
  1. Ankara
  2. 15 Temmuz hain darbe girişimi
  3. Betül Türkoğlu
  4. Cennet Bala Türkoğlu
  5. AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu
  6. Akit
  7. Türkiye Cumhuriyeti
  8. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  9. FETÖ

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