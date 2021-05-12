'İman nedir' bilmeyen bu cesareti anlayamaz! Silahsız Filistinli kadın katillerin yüzüne yüzüne haykırdı
Barbar İsrail'in mazlum sivillere yönelik acımasız saldırıları sürerken, Filistinli bir kadının katil sürüsüne silahsız bir şekilde söyledikleri, iman cesareti ile silah cesaretinin farkını ortaya koydu.
Barbar İsrail'in mazlum sivillere yönelik acımasız saldırıları sürerken, Filistinli bir kadının katil sürüsüne silahsız bir şekilde söyledikleri, iman cesareti ile silah cesaretinin farkını ortaya koydu: Silahından korkmuyorum!