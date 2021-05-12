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'İman nedir' bilmeyen bu cesareti anlayamaz! Silahsız Filistinli kadın katillerin yüzüne yüzüne haykırdı

Barbar İsrail'in mazlum sivillere yönelik acımasız saldırıları sürerken, Filistinli bir kadının katil sürüsüne silahsız bir şekilde söyledikleri, iman cesareti ile silah cesaretinin farkını ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 04:10:00 - 2021-05-12 04:12:42

Barbar İsrail'in mazlum sivillere yönelik acımasız saldırıları sürerken, Filistinli bir kadının katil sürüsüne silahsız bir şekilde söyledikleri, iman cesareti ile silah cesaretinin farkını ortaya koydu: Silahından korkmuyorum!

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