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Siyaset İmamoğlu'nun zor anları! O soruyu cevapsız bıraktı
Siyaset

İmamoğlu'nun zor anları! O soruyu cevapsız bıraktı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu terörle iltisaklı personellerin işe alınması hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin basın açıklamasında bir kadın muhabirin, "Seçim beyannamenizde ulaşımın öğrencilere ücretsiz olunacağı söyleniyordu vadettiklerinizi yerine getirmeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapsız bıraktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 13:39:00 - 2022-12-28 13:39:36

CHP döneminde ulaşıma yüzde 400'lere yaklaşan oranlardaki zam İstanbulluların tepkisini çekmeye devam ediyor.

CHP'nin 31 Mart 2019'daki yerel seçim sürecindeki toplu taşıma vaatleri ise yeniden gündeme geldi. CHP'nin resmi Youtube hesabı üzerinden 19 Mart 2019 tarihinde paylaşılan vaat videosunda, "CHP'nin bütün belediyelerinde öğrenciler için toplu taşıma ücretsiz olacak" denilmişti.

İmamoğlu soruyu es geçti

İçişleri Bakanlığı tarafından terörle iltisaklı personellerin soruşturulması hakkında basın toplantısı düzenleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, muhabirin öğrencilere yapılan ulaşım zammını sorması üzerine soruyu cevapsız bıraktı.

"Başka platformda sorunuzu cevaplamak isterim"

Muhabirin, "Seçim beyannamenizde ulaşımın öğrencilere ücretsiz olunacağı söyleniyordu ancak ulaşıma yüzde 80 üzerinde zam yapıldı. Ulaşıma dair vadettiklerinizi yerine getirmeyi planlıyor musunuz?" sorusuna İmamoğlu, "Başka platformda sorunuzu cevaplamak isterim" dedi.

Zam üstüne zam geldi

"Mart'ın sonu bahar" sloganıyla yapılan paylaşımın üzerinden geçen 3 yılda İstanbul'da öğrenciler için toplu taşıma ücretleri 1,25 TL'den 4,83 TL'ye yükseldi.

Öğrenci akbilindeki zam oranı %399,9 olarak kayıtlara geçti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, "İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. Ulaşım böyle bir kentte kâr edilecek bir alan değildir. Gerekirse kâr etmezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Ziya

Mart in sonu bahar olmadı istanbullular için mart in sonu kazık oldu niye cevap veremedin kaçtın hemen hani her şey güzel olacak ekooo sen nereye kaçarsan kaç bu halk seni bulup 2024 de gereken cevabı verecek yürü be koçum ekooo seni kim tutar))))))))

TURAN ŞAHİN

cuuuukkkkkk...
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