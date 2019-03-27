İmamoğlu'nun yeni sloganı çalıntı çıktı!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun bir skandalı daha ortaya çıktı.

İmamoğlu'ndan çalıntı slogan

İBB'nin zaten yapmış olduğu projeleri kendisi yapacakmış gibi vaatlerde bulunarak, internet sitelerinde algı oyunu yapan İmamoğlu, bu kez de İBB'nin 2018 yılında kullandığı, tescil belgesi dahi alınmış sloganını kendi klibinde kullandı.

Tescil belgesi bile alınmış

"İstanbul Senin" sloganı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında patenti alınan ve 31 Ekim 2018 tarihinde İstanbulkart Mobil Uygulaması'nın basın lansmanında da kullanılmıştı.

Tescil belgesi alınmış, patenti İBB iştiraki Belbim A.Ş.'ye ait "İstanbul Senin" sloganını kullanan İmamoğlu, çalıntı sloganla seçim kampanyası sürdürmeye devam ediyor.