İmamoğlu’nun yeni skandalı patladı! “Elimde kaseti var yayınlarsam yüzde 10 alamaz”

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CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun her geçen gün yeni skandalı patlak veriyor. 2019 sürecinde CHP-İYİ Parti-HDP/PKK desteğiyle zar zor seçilen İmamoğlu, günlerdir gündemi işgal eden “para sayma skandalı” sonrası iyice itibar kaybetti. Tüm anketlerde Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum’un gerisinde görünen İmamoğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

CHP’de parti içi muhalif kimliğiyle ön plana çıkan CHP eski Muş Gençlik Kolları Başkanı ve CHP Spor Kurulu Doğu Anadolu Sorumlusu Erkan Çakır, X’te katıldığı sohbet odasında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Para sayma görüntüleri gündemden düşsün diye suni gündem oluşturulacağını vurgulayan Çakır, İmamoğlu hakkında söyledikleriyle X’i salladı.

“Yüzde 10 alırsa namussuzum”

Erkan Çakır şunları söyledi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Burada iddialı konuşuyorum, bir video var. Ben onu atarsam, bak ben onu atarsam… Ekrem İmamoğlu bugün yüzde 45’lerden bahsediyor, bak ben o videoyu Twitter’a atarsam, Ekrem İmamoğlu yüzde 10 oy alırsa ben de namussuzum. Beni konuşturmasınlar.”