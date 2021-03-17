  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar! 354 gün boyunca 20 TL ceza
Eğitim

İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar! 354 gün boyunca 20 TL ceza

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. İmamoğlu'na 354 gün boyunca 20 TL para cezası verildi. İmamoğlu'nun ödeyeceği ceza miktarı 7 bin 80 TL olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 13:28:00 - 2021-03-17 13:33:33
İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar! 354 gün boyunca 20 TL ceza

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 7'nci duruşması görüldü.  Duruşmaya İBB Başkanı İmamoğlu katılmadı.

Geçen duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcılık, İmamoğlu hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

Bugün görülen davada Ekrem İmamoğlu'na 354 gün boyunca 20 TL para cezası verildi. İmamoğlu'nun ödeyeceği ceza miktarı 7.080 TL olarak belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Twitter'dan AK Partililere söven terbiyesiz bakın kim çıktı!
Siyaset

Twitter'dan AK Partililere söven terbiyesiz bakın kim çıktı!

Twitter’dan sahte hesapla AK Partili bakanlara, yöneticilere ve milletvekillerine ağır hakaretler eden kişi, Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhamm..
Bir tweet gördü! Dakikalar içinde tüm servetini kaybetti
Dünya

Bir tweet gördü! Dakikalar içinde tüm servetini kaybetti

Tesla'nın sahibi dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Elon Musk'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bir tweeti gören Sebastian isimli bir..
Erdoğan'dan 'Mısır' açıklaması!
Dünya

Erdoğan'dan 'Mısır' açıklaması! "Bizimle ters düşmez"

Erdoğan, Mısır'la 8 yıl sonra ilk diplomatik temasın ardından "Mısır halkı bizimle ters düşmez" açıklamasında bulunurken, Doğu Akdeniz'le il..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay