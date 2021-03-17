İmamoğlu'nun yargılandığı davada karar! 354 gün boyunca 20 TL ceza
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. İmamoğlu'na 354 gün boyunca 20 TL para cezası verildi. İmamoğlu'nun ödeyeceği ceza miktarı 7 bin 80 TL olarak belirlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Ordu eski Valisi Seddar Yavuz'a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın 7'nci duruşması görüldü. Duruşmaya İBB Başkanı İmamoğlu katılmadı.
Geçen duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklayan savcılık, İmamoğlu hakkında 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.
Bugün görülen davada Ekrem İmamoğlu'na 354 gün boyunca 20 TL para cezası verildi. İmamoğlu'nun ödeyeceği ceza miktarı 7.080 TL olarak belirlendi.