İmamoğlu’nun trolü kendisine savaş açtı! Bu da Ekrem’in internet andıcı

AK Parti Hükümeti hakkında kara propaganda yapmak amacıyla Genelkurmay Karargahı’nın alt katında “İrtica.org” ile turkatak.gen.tr" isimli internet sitelerini açarak operasyon çeken kafa bu kez İBB’de deşifre oldu. “İnternet andıcı” soruşturmasında ismi geçen ve emekliliğinin ardından CHP’de siyaset yapan tekaüt Albay Dursun Çiçek’in skandalı hafızalardaki yerini korurken, Ekrem İmamoğlu’nun propagandasını yapmak için kurulan “İBB haber” adlı troll sitenin sahibinin İBB iştiraki Medya A.Ş. çalışanı Ümit Kaya olduğu ortaya çıktı.

CHP’li İBB yönetimi tarafından beslenen ve Medya A.Ş.’den maaş alan Kaya, İBB haber isimli propaganda sitesini para karşılığı CHP muhaliflerine satması üzerine apar topar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki işinden atıldı. İmamoğlu’na bağlı Hem Medya A.Ş. yönetimi, başta İETT’deki skandallar ve yandaşlara verilen adrese teslim ihaleler olmak üzere CHP’li yönetimin kirli ilişkilerini deşifre eden Ümit Kaya hakkında çok sayıda suç duyurusunda bulunup dava açmaya hazırlanıyor.

EKREM’İN KADROLU TROLÜ ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Gazeteci Mehmet Andaç'ın "İBB Haber" sayfası ve Ümit Kaya ile ilgili sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşım, İBB’ki kadrolu troll ordusu gerçeğini deşifre etti. Ekrem İmamoğlu’nun propagandasını yapmak için kurulan “İBB haber” adlı troll sitenin sahibinin İBB iştiraki Medya A.Ş. çalışanı Ümit Kaya olduğu ortaya çıktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Andaç yaptığı paylaşımda, "İBB Haber" sayfasını para karşılığı satan ve Ekrem İmamoğlu aleyhine paylaşımlar yapan Medya AŞ çalışanı Ümit Kaya’nın iş akdinin feshedildiğini duyurdu. Andaç ayrıca hem Medya AŞ'nin hem de İETT'nin Ümit Kaya hakkında yarın çok sayıda suç duyurusunda bulunup dava açacağını belirtti.

EKREM’İN SİTESİ EKREM’E SAVAŞ AÇTI

Ekrem İmamoğlu'nun trol sayfalarından "İBB Haber" sayfası, kendisibi besleyip belediyede istihdam eden Ekrem İmamoğlu’na savaş açtı. Sitenin para karşılığı satılması sonrası İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen İBB Haber hesabından CHP'li yandaşlara verilen ihaleler ve yanan otobüslerin yer aldığı bir kolaj videosu paylaşıldı.

“EKREM, İBB BAŞKAN ADAYLARINDAN SADECE BİRİDİR”

"20 Şubat 2024 tarihine not." diye başlayan başka bir paylaşımda ise, İBB Haber, Eylül 2019’dan bugüne İstanbul’un sorunlarını ve umutlarını hak, hukuk ve adalet temelinde dile getirmeyi ilke edinmiş bir haber kanalı olduğunu belirten sayfanın açıklaması şu şekilde:

"Bugüne dek zor koşullarda nöbetini tuttuğumuz bu kavramların içi, karanlık ve organize bir koltuk sevdası yapılanması tarafından -adeta yemin edilmişçesine- boşaltılmaya başlanmıştır.

Bunun en önemli örneğini Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı’nda yaşadık.

İBB Haber olarak bu süreçte parti içi çekişmelerin ve koltuk kavgalarının bir parçası haline getirilmek istensek de buna izin vermedik. Genel başkan değişimi sonrasında ise kamuoyunun gözü önünde Sayın Kılıçdaroğlu’na yönelik kesintisiz devam eden organize itibar suikastine üzüntüyle şahitlik ettik.

İmamoğlu’nun trolü kendisine savaş açtı! Bu da Ekrem’in ‘İnternet Andıcı’

BU DA EKREM'İN 'İNTERNET ANDICI"

İstanbul’un kaynaklarını adeta bir ahtapot gibi saran, kendilerine biat etmeyen herkese karşı öfke kusan zihniyet bizim şahsımıza karşı bir güvenlik tehdidi olmakla beraber bizden çok daha önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne büyük bir tehdit haline gelmiştir.

İBB Haber olarak İstanbul’u saran bu organize kötülükten uzak olduğumuzu sizlere bildirmek isteriz.

Sayın Ekrem İmamoğlu bundan sonra bizim için İBB adaylarından sadece biridir. Anlamı ve manası bu kadardır.

Bundan sonraki süreçte mücadelemiz adeta bir adalet yürüyüşü bir adalet arayışı olarak devam edecektir. "

SIRLAR İFŞA OLDU TEHDİT BAŞLADI

İBB Haber yaptığı başka bir paylaşımda İETT'deki skandalları gün yüzüne çıkardıkları için tehdit edildiklerini iddia eden bir açıklama yaptı.

İBB Haber yaptığı açıklamada: "Gündeme getirdiğimiz İETT skandalına ilişkin kamuoyuna açıklama yapmak yerine tehdit yoluna başvuranlar hakkında yasal tüm haklarımızı kullanacağız." ifadelerini kullandı.

“İBB HER AY 100 MİLYON TL ZARAR EDİYOR”

Geçtiğimiz günlerde, İBB'nin 5 yılda otobüslerin bakımı için 7 milyarlık ihale gerçekleştirdiğini ve bunun 5 milyarlık kısmının CHP'li Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı firmaya verildiği konuşulmuştu. İddialara göre, İmamoğlu'nun Karabat'a verdiği ihalede 1 otobüs için verilen aylık bakım ücreti 42 bin TL olarak kayıtlara geçerken aynı ücret, Kocaeli ve Bursa belediyelerinin verdiği ihalelerde 12 bin TL. Aradaki bu fark nedeniyle İBB her ay 100 milyon TL zarar ediyor. İmamoğlu'nun ihalelerle ihya ettiği Karabat'ın İstanbul'un kasasından nasıl cebini doldurduğunu sizler için derledik.

KARABAT’IN YASAK AŞKI İFŞA EDİLDİ

CHP’li İBB yönetimine adeta savaş açan İBB Haber bugün yaptığı paylaşımda İETT’den alınan adrese telim bakım ihalesinde ismi zikredilen CHP’li Özgür Karabat’ı hedef aldı. İBB Haber’in ‘X’ hesabından yapılan paylaşımda, evli olduğu halde yasak aşk yaşayan Karabat hakkında açılan bir soruşturma tutanağı paylaşılarak; “İETT skandalını ortaya çıkaran şantaj olayının mahkeme tutanağını yayınlıyoruz. Bu itiraf üzerine mülkiye müfettişleri harekete geçerek İETT’de çok geniş bir soruşturma başlattı.” ifadelerine yer verildi.

İBB Haber ile İBB yönetimi arasında yaşanan sanal kavga akıllara aynı kafanın ürünü olan ‘internet andıcı’ skandalını getirdi.