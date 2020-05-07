İmamoğlu’nun sözde yardım kampanyasından pis kokular geliyor! Bunlar nasıl ihtiyaç sahibi?

yeniakit.com.tr 1 yılı geçkin süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) başında olan CHP’li Ekrem İmamoğlu, skandal uygulamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Şimdiye dek onlarca tepki çeken icraatlara imza atan ve verdiği sözleri tutmadığı halde yeni vaatlerle vatandaşları kandırmaktan imtina etmeyen CHP’li İmamoğlu, son olarak “askıda fatura” isimli bir uygulama başlattıklarını açıklamıştı.

Askıda fatura uygulamasına göre maddi durumu müsait olmayan ihtiyaç sahipleri, su veya doğal gaz faturala tutarlarını sisteme girecek ve isteyen vatandaşlar 10 TL ile 1000 TL arasında borç kapatabilecekti.

800, 900 TL’lik fatura!

Lakin sistemde 1 aylık fatura tutarı neredeyse 1000 TL’ye yaklaşan kişilerin borçlarının kapatılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. İhtiyaç sahibi olan kişinin nasıl 800-900 TL’lik aylık su veya doğal gaz faturası bulunduğu sorusu akıllara gelirken, İmamoğlu yönetimine sosyal medyada binlerce tepki mesajı atıldı.

Daha önce durumu olmayan vatandaşlara yardım yaptıklarını iddia eden İmamoğlu’nun, onlarca kişinin yaşadığı bölgede yalnızca 1-2 kişiye yardım gönderdiği ve yardım ulaştırılan kişinin CHP üyesi çıktığı rezaleti tekrar akıllara gelirken, askıda fatura uygulaması ile CHP’li işletmecilerin borçlarının mı ödenmek istediği sorusu gündeme geldi.

Sosyal medyadaki tepkilerin birkaçı: