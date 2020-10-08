İmamoğlu'nun şovu elinde patladı! Hanedandan açıklama

Sağdan oy alabilmek için zaman zaman dindar ve gelenekçi imajı çizmeye çalışan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, milyonlarca TL vererek sahte olduğu belirtilen bir tablo satın aldı. Fatih Sultan Mehmet’in tasvirinin bulunduğu tablonun reklamını yapmak için İstanbul’un tüm sorunlarını bir kenara bırakan İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde “Osmanlı hanedan üyeleri” diyerek bazı kişileri belediye binasına ağırladı. Yapılan ziyarette, sözde haneden üyeleri “Desteğimiz sizinle” diyerek İmamoğlu güzellemesi yaptı.

Yaşananlara ilişkin, Osmanlı Aile Reisi Şehzade Abdülkerim Harun Efendi'den açıklama geldi.

Avukatı aracılığıyla yazılı açıklama yapan Abdülkerim Harun Efendi, Osmanlı ailesinin böyle bir şova dahil olmadığını, ailenin hiçbir şekilde siyasi kurguların bir parçası olmayacağını ve serdedilen ifadeleri kabul etmediklerini söyledi.

Yapılan yazılı açıklama şu şekilde: