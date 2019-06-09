İmamoğlu'nun skandal sözlerinden sonra Kılıçdaroğlu çileden çıktı! Kampanya organizatörü İmamoğlu'nun son durumunu anlattı

Ordu-Giresun Havalimanı’nda hukuki hakkı olmadığı halde VIP girişini kullanmak isteyen ve bu talebi doğal olarak vali tarafından engellenen CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Ordu Valisine ve görevli polislere hakaretler yağdırdı. Bu skandalın ardından İmamoğlu’nu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert bir dille uyardı. CHP Genel Merkezi’nden izinsiz kendi başına Karadeniz turuna çıkan, burada halk ile girdiği diyaloglarla tepki toplayan İmamoğlu’nun tavırları partide ‘kendisini Genel Başkan gibi görüyor’ eleştirilerine neden oldu. Partililerin sosyal medya üzerinden de tartıştığı diyaloglara göre İmamoğlu’nun kendi başına hareket etmesi ve VIP rezaletinden sonra Kılıçdaroğlu devreye girdi.

"Haddinizi amayın diyen Kılıçdaroğlu: Bir daha olmasın"

Krize neden olayda ilk faturanın seçim koordinatörlerine kesildiği anlaşıldı. Kemal Kılıçdaroğlu; kurmaylarını, İmamoğlu’nu ve seçim koordinasyonlarını sağlayan ajans yetkililerini de telekonferansa bağlatarak ‘acil’ kodlu görüşme gerçekleştirdi. Star'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun “Sabrımı zorluyorsunuz. Seçim çalışmalarını İstanbul’a kaydırın. Teşkilat Genel Merkezin yetkilerini sorgulamaya başladı. Haddinizi aşmayın. Derdim ne hakaret ne de VIP. Sınırları aştınız. Olmasın bir daha.” sözleriyle ‘fırça’ attığı ileri sürüldü.

Kılıçdaroğlu'na rapor: İmamoğlu'nun psikolojisi bozuldu

İmamoğlu’nun seçim kampanyasını organize eden ajans yetkililerinden Necati Özkan’ın telekonferans sırasında söze girdiği ve, “Başkanım, İmamoğlu’na 36 saat seçim çalışmasını yasakladık. Psikolojisini toparlaması için özel bir seans uyguluyoruz. Bireysel yetişkin terapisi uyguluyoruz. Hocamız psikosomatik rahatsızlıklar tespit etti. Ne yaparsak öfke ve stres yönetimini kontrol altına alamıyoruz.” dediği iddia edildi. Bunun üzerine söze tekrar giren Kılıçdaroğlu’nun iyice öfkelenerek, “Necati, derdim onun ruh hali değil. Sınırları aşıp Genel Merkez hiyerarşisini yerle bir etti. Tekrarı olmasın diyorum Necati. Gidin İstanbul’da çalışın.” dediği ve bunun üzerine görüşmenin sonlandığı CHP’liler arasında konuşuluyor.