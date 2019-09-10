İmamoğlu’nun skandal kararı sonrası sosyal medya ayağa kalktı! “Minare nerenize battı da değiştirdiniz” İBB TV logosundaki minarelerin kaldırılması sonrası, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı CHP’li İBB yönetimine tepkisini dile getirdi.

“Çok çalışacağız” dedikten sonra tatile doyamayan, “Kimseyi ekmeğinden etmeyeceğiz” dedikten sonra binlerce kişiyi işten çıkaran CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vaatlerini hayata geçirmek yerine skandal uygulamalarda bulunmaya devam ediyor. Dindar bir profil çizerek sağ kesime yaranan ve oy devşirmeyi başaran İmamoğlu, gerçek kimliğini de gizleyemiyor. Belediye yönetimi, İBB TV’nin cami minareli logosunu değiştirip yeni bir skandala imza attı. İmamoğlu'ndan tepki çekecek hamle! Cami logosunu resmen kaldırdı “Minare nerenize battı” Belediyenin skandal hamlesinin ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, belediye yönetimine tepkilerini dile getirdi. Bazı vatandaşlar, “Minare nerenize battı” diyerek yönetimi eleştirdi. İşte söz konusu tepkilerin bazıları:

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