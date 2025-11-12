  • İSTANBUL
Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İmamoğlu’nun Siyasi Hırsı CHP’yi Ateşe Attı!

Ekrem İmamoğlu’nun bitmek bilmeyen siyasi hırsı, yalnız kendisini değil, CHP’yi de uçuruma sürükledi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun yönettiği suç örgütünün karıştığı 3 kritik eylemin CHP’nin kapatılması ve yöneticilere siyasi yasak getirilmesi için gerekçe olabileceğini belirtti.

Başsavcılık, hazırladığı kapsamlı dosyada CHP hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na resmi bildirimde bulundu. İhbar dosyasında, Anayasa’nın 68 ve 69. maddeleri ile Siyasi Partiler Kanunu’nun 101. maddesine aykırı eylemler tek tek sıralandı.

 

SUÇ GELİRLERİYLE KURULAN PARA KULELERİ

İddianamede, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının, suç gelirleriyle satın alındığı, bu alımın ise parti üst yönetiminin bilgisi ve onayıyla yapıldığı ifade edildi.

Başsavcılık, “Anayasa’nın 69. maddesi ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 101. maddesi, suç gelirleriyle finanse edilen veya hukuka aykırı yollardan elde edilen malvarlıklarının parti tüzel kişiliğine mal edilmesini temelli kapatma sebebi olarak düzenlemiştir” tespitinde bulundu.

 

ŞAİBELİ KURULTAYLAR VE SUÇ AĞI DESTEĞİ

Dosyada, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi’nde, delegelerin oy tercihlerine suç örgütü lehine etki edildiği, bazı adaylara maddi menfaat ve vaatler sunulduğu da yer aldı.

Parti içindeki bazı yöneticilerin, İmamoğlu liderliğindeki suç örgütüyle koordineli hareket ettiği, örgütün suçtan elde ettiği kazançla parti yönetimini şekillendirdiği belirtilerek, “CHP tüzel kişiliği bu eylemlerden sorumludur” denildi.

 

İBB’DEN VERİ SIZINTISI SKANDALI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden, 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile 11 milyondan fazla vatandaşın sandık verilerinin yasa dışı biçimde yurt dışına sızdırıldığı belirlendi.

Bu verilerin seçim güvenliğine ve halk iradesine müdahale amacıyla kullanıldığı ifade edilerek, “CHP hakkında Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu uyarınca gereğinin yapılması” için dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

CHP’Yİ KAPATMA DOSYASI YARGITAY’DA

Başsavcılığın ihbarı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca değerlendirmeye alınırken, Ankara kulislerinde “CHP hakkında kapatma davası açılabilir” iddiaları konuşuluyor.

Ekrem İmamoğlu’nun “kişisel iktidar tutkusu” ile karıştığı dosyaların, Cumhuriyet Halk Partisi’ni temelli kapatma sürecine götürebileceği belirtiliyor.

