İmamoğlu’nun seçilmesinden sonra harekete geçtiler! Küstah Yunan basınından Erdoğan’a ağır hakaretler

YSK'nın aldığı kararla tekrarlanan İstanbul seçimini CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. 31 Mart seçimlerinde "İstanbul'u fetheden Yunan" manşetleri atan Yunan basını, 23 Haziran sonrası Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'a olan nefretini tekrar ortaya koydu. Devletin resmi kurumu dahil Yunan basını, "Sultan'a tokat", "Erdoğan halktan veto yedi" tarzı başlıklarla Erdoğan'a karşı ağır ifadeler kullandı.

İstanbul'da 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini Millet İttifakı adayı CHP'li Ekrem İmamoğlukazandı. 31 Mart'ta "İstanbul'u fetheden Yunan" manşetleri atan Yunan basını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için küstah ifadeler kullandı.

Yunanistan devlet televizyonu ERT, ikinci kez yapılan seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun kesin şekilde kazandığını ve başarısını tekrarladığı yorumuna yer verdi. Kanal ayrıca İmamoğlu'nun Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi adayı olduğunu, milliyetçi İP ile Kürtlerin siyasi kanadı HDP'nin birbirlerine düşman olmalarına rağmen Erdoğan'a karşı birleşerek CHP adayına destek verdiğini yazdı.

Ta Nea'dan Erdoğan için alçak manşet

Ülkenin çok tirajlı gazetelerinden Ta Nea seçim sonuçlarını "Sultan'a tokat, İmamoğlu tekrar kazandı" manşetiyle duyurdu. Haberde Erdoğan ve politikalarının bir kez daha demokrat adayı karşısında yenilgiye uğradığı, Ekrem İmamoğlu'nun pazar günü yapılan seçimleri rakibi Binali Yıldırım'a karşı çok büyük bir farkla kazandığını belirtildi.

"İmamoğlu'ndan tertemiz galibiyet"

Ethnos Gazetesi ise attığı başlıkta "İmamoğlu İstanbul'da tertemiz bir galibiyet kazandı" dedi. Haberde CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'nin en büyük şehrinde büyük bir galibiyet elde ettiğini ve Türk medyasının dahi halkın sabaha kadar süren coşkusuna karşı irkildiği ifade edildi. Bunun yanında muhalif gazetelerin Türkiye'deki siyasi arenanın değişmeye başladığını yazdığı belirtildi.

Yunanistan devlet Ajansı’ndan skandal manşet

Devlet kurumu Atina Haber Ajansı ise Türk muhalefetinin Erdoğan'a önemli bir mağlubiyet yaşattığını ve İmamoğlu'nun ikinci kez seçimlerden zaferle ayrıldığını aktardı. Ajans bunun yanında merkez sağda duran ve İslami değerleri ön plana çıkaran AK Parti'nin politikalarının artık "halk tarafından kabul görmediği" yorumunu yaptı.