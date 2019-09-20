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İmamoğlu'nun sansürüne çok sert tepki: CHP parti değil, bir katliam müessesesidir

Seçim öncesi ‘Herkesi kucaklama’ vaadinde bulunan fakat koltuğa oturduktan sonra skandallarla gündemi meşgul eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun kadroları yeni sezonda Mustafa Kutlu, Necip Fazıl Kısakürek ve İskender Pala gibi muhafazakar düşünceye sahip yazarların oyunlarına ideolojik sansür uyguladı. 'CHP zihniyeti hortladı' yorumlarına neden olan sansüre sosyal medyadan tepki yağdı.

20 Eylül 2019 Cuma 17:29
İmamoğlu'nun sansürüne çok sert tepki: CHP parti değil, bir katliam müessesesidir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nın (ŞT) 2019-2020 sezonunun repertuvarı açıklandı.

Koltuğa oturduğu andan itibaren işçi kıyımı, zamlar ve Yenikapı skandalıyla gündemi meşgul eden CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, sosyal alanda yaptığı ideolojik sansürleri sanat alanına da taşıdı. Seçim öncesi ‘Herkesi kucaklama’ vaadin bulunan İmamoğlu'na sosyal medyadalar tepkiler çığ gibi büyüyor.

Mescid, cami logosu ve sakalın ardından yazarlara sansür!

İBB TV'nin logosunda bulunan cami figürünü geçtiğimiz günlerde kaldıran İBB yönetimi, metrobüs durağındaki mescidi kapatma kararı almış bunun yanında sakal bırakan İETT şoförlerini hedef alarak "Cilt hastalığı raporu olan personel dışında sakal traşı zorunludur" açıklamasında bulunmuştu. İBB'nin bu ideolojik hamleleri sanat alanına da sıçradı.

Necip Fazıl Kısakürek’in “Reis Bey”, Mustafa Kutlu’nun “Mavi Kuş” ve İskender Pala’nın “Aşk Bir Zamanlar” isimli oyunları, İBB Şehir Tiyatroları yeni sezon repertuvarından çıkarıldı.

İdeolojik sansüre, 'israf' yalanı

İstanbul Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yaptığı basın toplantısında oyunların yeni sezonda repertuvardan çıkarılmasını 'israf' yalanıyla örtmeye çalıştı.

İşte Muratlı o skandal açıklaması:

"Çıkarılma kelimesini çok sert buluyorum. Onu şöyle söylesek daha uygun olur. Çünkü biz o niyetle hareket ettik. Önceliğimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesinde israfı önlemek, ekonomik nedenler olarak söyleyebilirim. Proje bazlı oyunculara çok fazla yer verilmişti, bunların ekonomik maliyeti çok yüksekti ve biz ekonomik kaygıları başta tutmak, ayrıca kendi oyuncularımızı ön plana çıkarmak için, Şehir Tiyatroları'nın çok kıymetli sanatçıları oyuncuları var, onlarla beraber kendi oyunlarımızla ve oyuncularımızla ortaya çıkmak adına, sadece ikisini repertuvardan kaldırdık."

Sansür sonrası sosyal medya ayaklandı

CHP'li İmamoğlu'nun başında bulunduğu İBB'nin Mustafa Kutlu, Necip Fazıl Kısakürek ve İskender Pala'ya uyguladığı sansür sonrası sosyal medyada tepkiler çığ gibi...

İşte #SansürcüChp etiketiyle paylaşılan o tepkilerden birinde üstad Necip Fazıl Kusakürek'in "CHP bir parti değil. Türk'e dinini, dilini ve özünü kaybettirmeye memur, bir katliam müessesedir.” ifadesi kullanıldı.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 17:29
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Hülya Muratlı
  4. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
  5. Mustafa Kutlu
  6. Necip Fazıl Kısakürek
  7. İskender Pala

YORUM YAZ

  • Gören GözGören Göz12 dk önce
    Katran'nı ne kadar eritsen olmaz şeker. Bu sözü adı gibi bilip CHP ye oy veren alnı secdeliller düşünsün.Artık herhangi bir sebeple vakit namazını kaçıran veya vakit namazı esnasında metro duraklarında olanlar da namaz kılacak mescit bulamayacaklar. 
  • ErcanErcan20 dk önce
    Yıllardır THY'de Sözcü ve Cumhuriyet gazetelerine ambargo uygulayanların bu konuda söz söylemeye hakkı yoktur.

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