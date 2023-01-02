İmamoğlu'nun reklamcısından bomba "seçim" itirafı! Yer yerinden oynayacak

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecindeki reklamcısı Necati Özkan, kimsenin beklemediği bir itirafta bulundu.

Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı yazısında, muhalefetin cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda ağır hareket etmesini eleştiren Özkan, "Nasıl olur da normal bir düzende ve normal bir devlette yaşıyormuş gibi ağırdan alabilir? Nasıl olur da birtakım “kafaların” yarattığı suni gündeme hapsolup enerji kaybedebilir?" diye sordu.

Özkan, "Aralık sonunda yayımlanan pek çok araştırmaya göre iktidar partisinin seçmen desteği artıyor. Altılı masanın Meclis’te nitelikli çoğunluğu elde etmesi ve HDP’nin desteği olmaksızın cumhurbaşkanlığını kazanması imkânsız hale geliyor" ifadelerini kullanarak da tek çarelerinin terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP olduğu gerçeğini ortaya koydu.