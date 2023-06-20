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Gündem İmamoğlu'nun raporuna Hulki Cevizoğlu'ndan sert tepki! Savcıları göreve çağırıyorum
Gündem

İmamoğlu'nun raporuna Hulki Cevizoğlu'ndan sert tepki! Savcıları göreve çağırıyorum

Yeniakit Publisher
2023-06-20 06:24:00 -

AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu katıldığı canlı yayında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun raporuna sert tepki gösterdi. Cevizoğlu, "Savcıları göreve çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

28 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden, istifa çağrılarına da kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında yeni bir rapor ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Seçim neden kaybedildi' adlı raporu gündeme geldi.

Raporda farklı kesimlerin seçmen grupları olarak Kılıçdaroğlu'na ve Erdoğan'a oy verdiği görüldü. Raporda, "Kılıçdaroğlu'nun en yüksek oy aldığı seçmen grupları olarak", "Öğrencilerde yüzde 52, Üniversite mezunları yüzde 57,8, Atatürkçüler yüzde 58,3, Dindarım diyenler yüzde 33,6 ve Milliyetçilerde yüzde 35 verileri gösterildi.

RAPOR TEPKİ ÇEKTİ

Raporun diğer kısmında ise, "Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı seçmen grupları", başlığı altında ise, Başörtülü kadınlar yüzde 70,1, Düşük eğitimliler yüzde 62,3, Dindarım diyenler yüzde 62, Ev kadınları yüzde 61,3 ve Milliyetçiler yüzde 57,7 olarak görüldü.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

CEVİZOĞLU: "TAM BİR REZALET BU"

Haber Global ekranlarında canlı yayına katılan, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu yayınlanan rapora sert tepki gösterdi.

"Hem bir sosyolog olarak, hem bir siyasetçi olarak, hem de bir gazeteci olarak skandal bir açıklama" olduğunu söyleyen Cevizoğlu, "Ayıp, bölücü bir açıklama. Kılıçdaroğlu'na oy verenler iyi, Erdoğan'a oy verenler kötü ve cahil gibi bir anlam çıkıyor. Böyle bir rezalet olur mu. Tam bir rezalet bu" ifadelerini kullandı.

"SİZ HALA MİLLİ İRADEYE HAKARET EDİYORSUNUZ"

"Göbeğini kaşıyan adam mantığıyla yapılmış rezalet bir rapor" olduğunu belirten Cevizoğlu, "Rezalet bir rapor kim yaptıysa. Bunu kim yaptıysa yanlış. Tepki çekmemek için düşük eğitimliler denmiş. Halka, milli iradeye hakaret raporu bu. Dava açılması lazım buna. Milleti kin ve nefrete düşürmekten. Tam bir rezalet, skandal bir şey bu. Siz hala milli iradeye hakaret ediyorsunuz raporunuzla. Milli iradeye saygısızlık. Tam bir tetikçi raporu. Savcıları göreve çağırıyorum." dedi.

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