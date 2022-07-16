İmamoğlu'nun PR'ını yapmak Nevşin'e düştü

Yeni Akit/Ankara

Ülkesini seven, yerli ve milli gazetecileri her seferinde "yandaş" diyerek yaftalayanlar esas yandaşları görmezden gelirken son olarak sözde gazeteci Nevşin Mengü İBB Başkanı'nın tanıtım işine el attı.

"EKkrem bey şova devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Saraçhane'de ortak miting düzenlediler. Mitinge coşkulu bir kalabalık katılırken, "Ya Allah Bismillah Allahuekber" sloganları atıldı.

Bu anları Saraçhane'de bulunan binadan izleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şov dolu sözlerle bu anların videosunu çektirdi. O esnada yanında yine Murat Ongun vardı. İBB Başkanı alanın boş olduğunu iftirasını atarak şovuna devam etti.

"İBB'nin tanıtımı Nevşin'den"

"İbbhaber" isimli sosyal medya sitesinde yayınlanan videonun yayılma ve tanıtım işi ise PR'cılıkta sınır tanımayan Nevşin Mengü'ye düştü.

Videoyu paylaşan Mengü şu notu düştü:

"İbb binasının hemen karşısında Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen 15 Temmuz anmasına, Türkiye’nin en kalabalık şehrinin iki kere seçilmiş belediye başkanı davet edilmemişti"

"Bıktırdınız"

Tanıtım işini kendine görev bilen Mengü'nün "iki kere seçilmiş" sözü tepkilere neden oldu. Birçok vatandaş, "Hiçbir iş yapmayan Ekrem Bey'in sürekli olarak seçimi kazanmasına vurgu yapılması bıktırdı" yorumunda bulundu