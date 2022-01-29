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Gündem İmamoğlu'nun o görüntüleriyle ilgili bomba iddia
Gündem

İmamoğlu'nun o görüntüleriyle ilgili bomba iddia

Gazeteci Faruk Aksoy, kar felaketinin yaşandığı 26 Ocak gecesi balıkçıda olduğu ortaya çıkan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait görüntülerin servis ediliş şekliyle ilgili şok ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 16:06:00 -
İmamoğlu'nun o görüntüleriyle ilgili bomba iddia

 

Habertürk'te Hülya Hökenek'in sunduğu Enine Boyuna programına konuk olan gazeteci Faruk Aksoy'dan bomba açıklamalar geldi. Aksoy, kar felaketinin yaşandığı 26 Ocak gecesi balıkçıda olduğu ortaya çıkan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait görüntülerin servis ediliş şekliyle ilgili şok ifadeler kullandı. Aksoy görüntülerin önceden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na gösterildiğini ileri sürdü. 

"Bu görüntülerin sızması Millet İttifakı adaylığıyla yakından bağlantılı"

Bu yemeğin gizli olduğunu, Ekrem İmamoğlu'nun resteurant sahiplerinden serzenişte bulunmasından anladığını söyleyen Aksoy " Ben 23 yıldır oraya giderim, oranın müşterisiyim. O ayrı bir konu. Bu görüntülerin sızması ile Millet İttifakı'ndaki Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu çok önemli bir noktaya geldi" dedi. 

 

 

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