İmamoğlu'nun o afişleri büyük tepki topladı

Muhafazakar seçmene şirin gözükmek için Kuran kursunda yetiştiğini, besmelesiz kaleye geçmediğini söyleyen Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde astırdığı skandal afişler vatandaşın tepkisine neden oldu.

Aday tanıtım filminde, "Kur'an Kursu'nda yetiştim, gençliğimde futbol oynarken beslemesiz kaleye geçmezdim." gibi ifadeler kullanan, adaylığı açıklanır açıklanmaz da önce cuma numazına gidip, sonra da Fatih'in türbesini ziyaret eden CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu bu kez bir skandala imza attı.

"Yaratmak" afişi

'Yaratmak Allah'a mahsustur' ifadesini kullanan seçmenler, CHP'nin adayı İmamoğlu'na sosyal medyada sert tepki gösterdi.