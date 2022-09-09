Kulis: İmamoğlu'nun kuracağı partinin adı belli oldu!

Sabah yazarı Mahmut Övür, bugünkü köşesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun parti kuracağı iddiasını gündeme getirdi. İddiaya göre, partinin ismi Ekrem İmamoğlu’nun isim ve soyisminin ilk iki harfinin birleşimiyle oluşacak, “EKİM” olacak.

Mahmut Övür’ün bugünkü köşe yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Kibirli çıkışlarıyla irtifa kaybeden ama kafasına koyduğu "o makam" talebinden vazgeçmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi partisini kurmaya hazırlanıyor.

'Yok, daha neler' dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız... İlk bakışta bu kulis haberi tebessüm ettirebilir ama 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz' diye de bir atasözümüz var. Yabana atmamak gerekiyor. Kulislerde henüz fısıltı biçiminde, İmamoğlu ve yakın ekibinde yer alan Necati Özkan, Murat Ongun ve Soner Yalçın'ın yeni bir siyasi strateji oluşturdukları ve adını EKİM koydukları bir partiyle siyasi yolculuğa çıkacakları konuşuluyor. Kibir konusunda ekibi de İmamoğlu'ndan geri kalmış değil. Baksanıza partinin ismi bile Ekrem İmamoğlu imzası taşıyor: 'EK-İM'

İlham kaynakları da Fransa Cumhurbaşkanı Macron... Onlara göre; İmamoğlu, 'Macron Modeli' ile 6'lı masanın iç kavga ve kaos yaşadığı bir zaman diliminde 'ezber bozan' bir çıkışla müthiş bir rüzgâr estirebilir. Hesapları bu... Olur mu, bilemem ama CHP genel başkanlığı beklentisinden daha az gerçekçi değil. Daha önce de post-truth bir siyasetçi olarak bu modeli deneyeceği yazılmıştı."