İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na yaptığı sürpriz ziyaretin detayları ortaya çıktı! Vay vay vay

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarette bulunmuştu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu ne konuştular” başlıklı yazısında söz konusu görüşmenin detaylarını anlattı. Selvi, “Bu görüşme ile Ekrem İmamoğlu kendisini resetledi. Sırtına vurulan “hain” damgasını kuru temizlemeciye verdirip, sildirdi. O nedenle bu görüşmenin tek kazananı Ekrem İmamoğlu oldu. Şimdi sıra geldi ne konuştuklarına?” ifadelerini kullandı.

Selvi’nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Kılıçdaroğlu, “Bu partinin böyle olması hoş değil” demiş. İmamoğlu da buna itiraz etmemiş. Özgür Özel sayesinde partinin bu duruma düştüğünü söylemiş. Bir anlamda kazanın altına biraz da İmamoğlu ateş sürmüş.

Kılıçdaroğlu, kurultaya ilişkin önerilerini anlatmış. Tüzükte yapılması planlanan değişikliklerin genel başkanı çok güçlendireceğini, bunun da tek adam yönetimine yol açacağını söylemiş.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO