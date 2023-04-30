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Yaşam İmamoğlu'nun kendi haline bıraktığı İstanbul'da metro arızası! Vatandaşlar 'İBB istifa' sloganlarıyla tepki gösterdi
Yaşam

İmamoğlu'nun kendi haline bıraktığı İstanbul'da metro arızası! Vatandaşlar 'İBB istifa' sloganlarıyla tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2023-04-30 22:03:00 -
İmamoğlu'nun kendi haline bıraktığı İstanbul'da metro arızası! Vatandaşlar 'İBB istifa' sloganlarıyla tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayali uğruna şehir şehir gezen Ekrem İmamoğlu'nun terk ettiği İstanbul'da Yenikapı Metro İstasyonu'nda yaşanan arıza nedeniyle 'İBB istifa' sloganları atıldı.

İstanbul'da Yenikapı Metro İstasyonu'nda akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Tren seferlerinin yetersiz olması ve geç gelmesine isyan eden vatandaşlar "İBB istifa" sloganı attı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Yenikapı'da akşam saatlerinde metroda yoğunluk yaşadı. Metro istasyonunda trenlerin dolu ve geç gelmesi sonucu vatandaşlar isyan etti.

Vatandaşlar tepki gösterdi

Tren seferlerinin yetersiz olmasına kızan vatandaşlar tepki gösterdi. Yolcular "İBB istifa" sloganı attı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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