İmamoğlu’nun kankası Gökhan Özoğuz’dan Mansur Yavaş’a cilalama

CHP’li kesimin verdiği destekle konserler veren Ekrem İmamoğlu’nun kankası Gökhan Özoğuz, sosyal medya üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a karşı yapılan paylaşımlar sonrası kudurdu.

Mansur Yavaş’ın özveri ile görev yaptığını iddia eden bir kez daha yönünü belli ederek Özoğuz, “Sahte hesaplardan oluşan hayalet kitleyle gündem yapmışlar, Mansur Yavaş istifa diye! Özveri ile çalışan birine bu iftirayı atanlar, ancak Vatan haini olabilirler. Kötü kokuyorsunuz kötü. İçiniz, niyetiniz kötü” dedi.