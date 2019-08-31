İmamoğlu’nun işten attığı emekçiler konuştu: Ortada “organize işler” kapsamında bir durum var

Hasan Üstün yeniakit.com.tr CHP’li Gürsel Tekin’in 11Nisan 2019 tarihinde attığı twitlerle, Antalya’da 4 bin, Adana’da ise 6 bin, Antalya’da ise 6 bin bankamatik memuru tespit edildiği iddiasını gündeme getirdiğini hatırlatan işçi temsilcileri şöyle devam ettiler:

“Gürsel Tekin, ‘Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek, tam 4.000 bankamatik memurunun işine son verdi. Adana'da bankamatik memuru sayısı yaklaşık 6.000. Sn. Zeydan Karalar, bu kişiler için gerekeni yapacağını açıkladı.’ demişti. O günden sonra, hem Adana’nın hem de Antalya’nın bir önceki belediye başkanları Tekin’i ispata çağırdılar. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, bunun büyük bir iftira olduğunu söyledi. O günden sonra, bu iddiaların tamamen yalan olduğu ortaya çıktı. Bugün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da yaptıklarına bakınca, Gürsel Tekin’in o günlerden kamuoyunu hazırlamaya çalıştığını görüyoruz.”

Ekrem İmamoğlu doğruları söylemiyor!

İşçi temsilcileri değerlendirmelerini şu ifadelerle sürdürdüler:

“Ekrem İmamoğlu da, gerçeklerin hilafına beyanlarla atılan işçilerin iki seçim arasında alındığını öne sürüyor ki, ortada binlerce işçilik kıyım var. Bunlar hakkında bankamatik iddiası yok. Bankamatik iddiası, ön hazırlıktı. Bunu bugün çok daha net bir şekilde görüyoruz! CHP’de işler çok organize bir şekilde yürütülüyor. Buna mukabil, iktidar partisinin milletvekillerinden ve diğer temsilcilerinden yeterli desteğin olmadığı yönündeki eleştiriler de gittikçe artıyor.”