İmamoğlu'nun İstanbulluya kestiği fatura belli oldu

İstanbul'da kar yağışı nedeniyle pazartesi akşamı kent trafiği felç oldu, vatandaşlar saatlerce yollarda çaresizce kurtarılmayı bekledi. Hastası, çocuğu, yaşlısı, herkes âdeta kaderiyle baş başa bırakıldı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi ise yağan karda ve mahsur kalan binlerce vatandaşın mağduriyetine çözüm üretemedi.

Donmuş tuzları yol kenarına bırakan İBB yönetimi, sahaya tuzu atacak personel çıkartamadı. Günler öncesinden yapılan uyarılara rağmen önlem almakta yetersiz kalan İBB sınıfta kaldı ve 16 milyon İstanbulluyu kar esaretine mahkûm etti. Vatandaş bir yardım eli beklerken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarıyer Rumeli Kavağı'ndaki Kahraman Balıkçı adlı restoranda Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir araya geldi.

Sadece 4 kişi için 48 bin TL'lik fatura

Yemekli toplantıda İBB Başkanı ve eşi Dilek İmamoğlu'nun misafir ettiği Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile eşi, masada balık çeşitlerinin lezzetine baktı. 4'lünün favorisinin ise kalkan balığı olduğu, yemek sonunda çıkan faturanın 48 bin TL olduğu belirtildi. Sabah'ta yer alan habere göre, yemek faturasını İBB Özel Kalemi'nin teslim aldığı ancak henüz ödemenin gerçekleşmediği bilgisine ulaşıldı. Balıkçıdaki 'tuzlu' fatura, İBB'nin kasasından, yani İstanbullunun cebinden çıkacak.

Öte yandan, Londra ile yakın ilişkiler kuran ve önceki aylarda şehri ziyaret eden İmamoğlu'nun, İstanbullu canıyla uğraşırken İngiliz elçi ile ne konuştukları merak konusu oldu.