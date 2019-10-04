İmamoğlu'nun İstanbulluları kazıkladığı ortaya çıktı

yeniakit.com.tr: Seçim öncesi "Her şey çok güzel olacak" vaadiyle vatandaştan oy devşiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelir gelmez işçi kıyımlarına ve zamlara başlamıştı. Koltuğa oturur oturmaz binlerce kişiye haksız yere işten çıkaran İmamoğlu, minibüs, taksi, dolmuş ve İSPARK'ın ardından belediyeye bağlı Hamidiye Su'ya da yüzde 20'den fazla zam yaptı. Seçim öncesi 9 TL olan 19 litre damacana su 11 TL'ye, 1 TL olan 0,5 litrelik küçük sular da 1,5 TL'den satılmaya başlanmıştı.

İstanbul'dan kilometrelerce uzakta bulunan CHP yönetimindeki İzmir'in Seferihisar Belediyesi'nde ise Hamidiye Su'yun daha ucuza satıldığı ortaya çıktı. Seferihisar Belediyesi Halk Market'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 0.5 litre pet suyun 65 kuruş, 19 litre damacana suyun 5 TL olarak satışa sunulacağı belirtildi. Seferihisar Belediyesi’ne ait halk markette bugün itibari ile Hamidiye Su’yun tüm çeşitleri satışa sunuldu.

İmamoğlu'ndan İstanbullulara kazık!

Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından İBB'ye bağlı Hamidiye Su'ya kamu kurumlarından boykot kararı gelmiş, birçok kamu kuruluşu Hamidiye Su ile olan sözleşmelerini sonlandırdığını açıklamıştı.

İmamoğlu'na destek çıkan CHP'li Seferihisar Belediyesi, Hamidiye Su alımı sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Hamidiye Su Seferihisar Belediyesi’ne ait halk marketin raflarında yerini aldı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğu’na destek amaçlı Seferihisar Belediyesi olarak açtığımız Halk Market’in raflarında Hamidiye Su’yu bulabilirsiniz. Seferihisar halkına sağlıklı bir su sunalım istiyoruz" dedi.

Öte yandan İmamoğlu'nun İstanbullulara kazık atarak Hamidiye Su'yu fahiş fiyatlardan satması ise büyük tepkiyle karşılandı. Suyu İstanbullulara iki kat daha fazla fiyata satan İmamoğlu'nun aradaki bu fiyat farkını ne yaptığı ise merak konusu oldu.