0553 313 94 23

İmamoğlu'nun İstanbulluları kazıkladığı ortaya çıktı

Seçim öncesi "Her şey çok güzel olacak" vaadiyle vatandaştan oy devşiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbulluları kazıkladığı ortaya çıktı.

04 Ekim 2019 Cuma 19:24
İmamoğlu'nun İstanbulluları kazıkladığı ortaya çıktı

yeniakit.com.tr: Seçim öncesi "Her şey çok güzel olacak" vaadiyle vatandaştan oy devşiren CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelir gelmez işçi kıyımlarına ve zamlara başlamıştı. Koltuğa oturur oturmaz binlerce kişiye haksız yere işten çıkaran İmamoğlu, minibüs, taksi, dolmuş ve İSPARK'ın ardından belediyeye bağlı Hamidiye Su'ya da yüzde 20'den fazla zam yaptı. Seçim öncesi 9 TL olan 19 litre damacana su 11 TL'ye, 1 TL olan 0,5 litrelik küçük sular da 1,5 TL'den satılmaya başlanmıştı.

İstanbul'dan kilometrelerce uzakta bulunan CHP yönetimindeki İzmir'in Seferihisar Belediyesi'nde ise Hamidiye Su'yun daha ucuza satıldığı ortaya çıktı. Seferihisar Belediyesi Halk Market'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 0.5 litre pet suyun 65 kuruş, 19 litre damacana suyun 5 TL olarak satışa sunulacağı belirtildi. Seferihisar Belediyesi’ne ait halk markette bugün itibari ile Hamidiye Su’yun tüm çeşitleri satışa sunuldu. 

İmamoğlu'ndan İstanbullulara kazık!

Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından İBB'ye bağlı Hamidiye Su'ya kamu kurumlarından boykot kararı gelmiş, birçok kamu kuruluşu Hamidiye Su ile olan sözleşmelerini sonlandırdığını açıklamıştı.

İmamoğlu'na destek çıkan CHP'li Seferihisar Belediyesi, Hamidiye Su alımı sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Hamidiye Su Seferihisar Belediyesi’ne ait halk marketin raflarında yerini aldı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğu’na destek amaçlı Seferihisar Belediyesi olarak açtığımız Halk Market’in raflarında Hamidiye Su’yu bulabilirsiniz. Seferihisar halkına sağlıklı bir su sunalım istiyoruz" dedi.

Öte yandan İmamoğlu'nun İstanbullulara kazık atarak Hamidiye Su'yu fahiş fiyatlardan satması ise büyük tepkiyle karşılandı. Suyu İstanbullulara iki kat daha fazla fiyata satan İmamoğlu'nun aradaki bu fiyat farkını ne yaptığı ise merak konusu oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 19:24
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. chp

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yavuz sondaj gemisi, Fatih sondaj gemisini selamladı
    1. Yavuz sondaj gemisi, Fatih sondaj..
    2. Eylül ayında 184 terörist etkisiz hale..
    3. Orhan Miroğlu çok sert çıktı: Bunca..
    4. İmamoğlu'nun İstanbulluları..
    5. Çanakkale'de korkutan deprem
    6. Tavada hamsi kuşu tarifi|Hamsi..
    7. Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu:..
    8. Lokman Aylar: Sırrı Süreyya Önder'in..
    9. Plevneliyev: Volkswagen'a büyük bir..
    10. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?
    11. Cenk Tosun'un bonservis ücreti belli..
    12. TOKİ istanbul Avrupa yasası projesi..
    13. Cumhur İttifakı soruldu! İYİ Partili..
    14. Terör destekçisi Sırrı Süreyya Önder..
    15. TOKİ Kayaşehir konutların inşaatına..
    16. Ekşi Sözlük'ten yeni skandal! Bu kez..
    17. Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!
    18. EYT’lilerden Meclis’e çağrı son dakika
    19. Haluk Bayraktar'dan Cumhuriyet..
    20. Sırrı Süreyya Önder tahliye edildi
    21. KPSS, YKS, DGS, ALES bu yıl hangi..
    22. Tohum kredisi nasıl alınır sertifikalı..
    23. AK Partili Bülent Turan'dan infaz..
    24. MHP'li Semih Yalçın'dan..
    25. Ülkede katliam gibi kaza! 21 ölü
    26. Almanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri..
    27. İzmir'de otomobil manav tezgahına..
    28. Fenerbahçe'nin eski yıldızı virüs..
    29. Ahmet Davutoğlu, 18 Ekim'de oraya..
    30. Kasımpaşa, Konyaspor maçı..
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Millet İttifakı'nı ayakta tutamayan Kılıçdaroğlu, MİT'i hedef aldı!
    Millet İttifakı'nı ayakta tutamayan Kılıçdaroğlu, MİT'i hedef aldı!
    CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
    CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek