İmamoğlu'nun icraatlarını soran muhabire ilginç soru: İcraati varsa sen söyle

Her fırsatta vatandaşa hizmet ettiğini iddia ederek göz boyamaya çalışan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun icraatleri sokakta vatandaşlara soruldu.

Beyaz Gazete ekibi sokakta İstanbullulara "Ekrem İmamoğlu’nun başlayıp bitirdiği 3 proje sayar mısınız?" sorusunu yöneltti. İmamoğlu'ndan bugüne dek tek bir icraat dahi göremediklerini belirten vatandaşların verdiği cevaplar dikkat çekti.

İmamoğlu'nun icraatten çok şov yaptığını dile getiren bir vatandaş, "İmamoğlu hiçbir projeye başlamadı ki bitirsin. İmamoğlu'nun icraat peşinde olduğunu düşünmüyorum. Bol bol zam yapar. Namus sözü verdikleri halde hiçbir sözünde durmadılar" dedi.

"İcraati varsa sen söyle"

Bir başka vatandaş ise sorulan soru karşısında gülerek muhabire "Siz biliyorsanız söyleyin ben bilmiyorum" yanıtını verdi.