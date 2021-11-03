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Gündem İmamoğlu'nun icraatlarını soran muhabire ilginç soru: İcraati varsa sen söyle
Gündem

İmamoğlu'nun icraatlarını soran muhabire ilginç soru: İcraati varsa sen söyle

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugüne dek yaptığı icraatlar sokakta vatandaşlara soruldu. Vatandaşlar İmamoğlu'nun tek bir hizmetini dahi örnek gösteremezken bir vatandaşın muhabirin sorusuna verdiği cevap olay oldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-03 17:44:00 - 2021-11-03 17:44:53

Her fırsatta vatandaşa hizmet ettiğini iddia ederek göz boyamaya çalışan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun icraatleri sokakta vatandaşlara soruldu.

Beyaz Gazete ekibi sokakta İstanbullulara "Ekrem İmamoğlu’nun başlayıp bitirdiği 3 proje sayar mısınız?" sorusunu yöneltti. İmamoğlu'ndan bugüne dek tek bir icraat dahi göremediklerini belirten vatandaşların verdiği cevaplar dikkat çekti.

İmamoğlu'nun icraatten çok şov yaptığını dile getiren bir vatandaş, "İmamoğlu hiçbir projeye başlamadı ki bitirsin. İmamoğlu'nun icraat peşinde olduğunu düşünmüyorum. Bol bol zam yapar. Namus sözü verdikleri halde hiçbir sözünde durmadılar" dedi. 

"İcraati varsa sen söyle"

Bir başka vatandaş ise sorulan soru karşısında gülerek muhabire "Siz biliyorsanız söyleyin ben bilmiyorum" yanıtını verdi.

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