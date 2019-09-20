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İmamoğlu'nun İBB'sinde CHP kadrolaşıyor! İşte belgesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, binlerce çalışanı bir sms ile kapının önüne koyarken CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın büyükşehir belediyesinde kadrolaşmak için yazışmalar yaptığı ortaya çıktı.

20 Eylül 2019 Cuma 14:03
İmamoğlu'nun İBB'sinde CHP kadrolaşıyor! İşte belgesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir yandan İBB'de işçi kıyımı yaparken diğer taraftan CHP İstanbul İl Başkanlığı, Büyükşehir'e partilileri doldurmak için düğmeye bastı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan 39 İlçe Başkanlığı'na gönderilen yazıda, partiye ulaşan CV'lerle ilgili talimat verildi.

İl Genel Sekreter Vekili Hale Özcömert Coşkun imzalı belgede, "İlçelerinize yapılan iş başvurularınızı daha önceden de ifade edildiği gibi İBB İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne yönlendirmesi; ancak ilçenizin referans olacağı CV'lerin dosyalarını 17 Eylül 2019 Salı günü saat: 19:00'a kadar İl Sekreterliğimize teslim edilmesi hususunda gereğini rica ederim" denildi. Yazıda, partiden referansı olanların İl Sekreterliği'ne, referansı olmayanların ise İBB'ye başvurmalarının talep edilmesi dikkat çekti.

Karaca paylaştı

Skandal belge Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı. Karaca attığı tweette, "İşe alımlarda, partizanlık yapmayacağını taahhüt eden Ekrem Bey. Bu yayınladığım belgeye verecek bir cevabınız var mı? CHP İL Örgütüne neden başvuru yapılıyor ve partiden referans isteniyor? Referans CV'ler neden İL Örgütünde toplanıyor ? Bir cevabınız varmı?" dedi.

CHP'liler doldurulacak

Bu durum İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun büyükşehirde kadro şişkinliği olduğu yönündeki açıklamasını boşa çıkarttı. Belge, belediyeden mesaj yoluyla atılan binlerce kişinin yerine CHP İl ve İlçe Teşkilatları'nın referansıyla adam doldurulacağını kanıtladı.

(Sabah)

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 14:03
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. CHP
  4. Kadrolaşma

YORUM YAZ

  • hercaihercai50 sn önce
    Namus sozleri ne oldu acaba?Isten cikarmayacagiz dediler, ama binlerce kisiyi isinden ettiler!
  • suhusuhu2 dk önce
    Elbette kendi kadrosunu kuracak.akp de kadrosunu kurmuştu.ne var bunda!
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ4 dk önce
    iyi yapıyo.kadrolaşcak tabi.siz 16 yıldır kadrolaşınca sesiniz cıkmıyor.başkası kadrolaşınca zorunuza gidiyor :) chp iyi yapıyor.adam gibi tek partidir chp
  • mehmetmehmet11 dk önce
    Allah ülkemizi de milletimizi de cehape zihniyetinin şerrinden korusun. İyice pusulalarını şaşırmışlar. Yalnız seçimden sonra bu kadar da çabuk zıvanadan çıkacaklarını kestirememiştim. Referanslı cehape 'lilerin belediyeye alımıyla ilgili, adam kalkmış "akp 'lilerimi alacaktı" diyor. Doğru cehapeli 'yi alacak tabi ki. O zaman seçimden önce neden liyakat palavraları attınız ?! Aynen sabah akşam özgürlük, demokrasi palavralarını attığınız gibi. Asıl bu palavralara kanıp ta bunlara oy veren muhafazakarların aklına şaşarım. ananızın, bacınızın başörtüsünü ayaklar altına almaya kalkan bir zihniyeti gidip istanbulda belediye başkanlığı makamına getirdiniz. Palavralara kandınız.
  • Evren GenişEvren Geniş11 dk önce
    Vatandaş Ak Partiye darbe vurdu, böyle oldu. Hâlbuki Ak Parti ehveni şerdi. Vatandaş ayıp etti.
  • payitahtpayitaht14 dk önce
    Nasrettin hoca bir gün sarımsağı toprağa atmış ister çık ister çıkma demiş görüp göreceğin yağmur bu kadar demiş CHP ninde görüp göreceği bu olacağından dolayı talan edecek adam yerleştirecekdevlete millete hizmet değil hep kendilerine çalışacaklar adam yerleştirme adam çıkarma eee sen gider oyunu küçük çıkarlar için satarsan olacağı budur.
  • volkanvolkan20 dk önce
    20 yıldır akp kadrolaştı birazda chp kadrolaşsın 
  • zaferzafer32 dk önce
    Zaten işten çıkarmalarda söz verilen işe alınacak yandaşlara yer açmak için, önce israf makam aracı denilen sonra hizmet fazlası diye devşirilen araçlarda söz verilen yeni yandaşlardan üç katı fazlasıyla kiralanacak araçlara yer açmak için değil miydi! İşgücüne ihtiyaç varsa neden eldeki işçi çıkarılır araca ihtiyaç varsa neden eldeki araç varlığı hizmet fazlası diye gösterilir!
  • kemalkemal32 dk önce
    En buyuk kadrolaşmayı AKP yapmıştır
  • 17-25 DARBE 17-25 DARBE 36 dk önce
    ATILANLARIN DEVLETE ALINMASI KADROLAŞMA DEĞİLMİ
  • BozoBozo36 dk önce
    Önce kadrolasacak. Sonra da vakti gelince yerleştirdiği adamlara operasyona başlayın diyecek. Tabi bu adamlar imamı mağdur göstermek için canını bile ortaya koyacak. 
  • Kaktus SydneyKaktus Sydney44 dk önce
    CHP nin bu vatan icin bir civi caktigi gorulmemistir; dolayisiyla bu Pinokyo Ekrem Efendi elitke kadrolasip Istanbul u yaylaya cevirip bol bol yayilirlar artik. Bu proje beyfendiye oy verenler dusunsunler bakalim copler dag olup gaz ile patladiginda belki akillari basina gelir...
  • AbdullahAbdullah44 dk önce
    AKPli ile mi doldursunlar?

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