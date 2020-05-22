İmamoğlu'nun gözdesi Murat Ongun Haliç konusunda kendisiyle çelişti

yeniakit.com.tr CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, göreve geldikten sonra AK Parti'nin yapımına başladığı Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'ni iptal etmişti.

AK Parti'nin yaptığı icraatları görmeye dahi tahammül edemeyen CHP'li İBB idaresi, tüm tepkilerin ardından açıklama yapmıştı.

İBB Sözcüsü ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, tesisin iptalini kendince meşrulaştırmak için, "Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi Projesi'nin iptal edilmesi ardından yapılan bazı yanlış değerlendirmeler üzerine, kamuoyunu bilgilendirme gereği ortaya çıkmıştır. Haliç'e açık su deşarjı söz konusu olmadığı gibi yeniden koku ve kir problemi doğması önlenmiştir." açıklamasında bulunmuştu.

Ongun'un 11 Kasım 2019 tarihinde yaptığı bu paylaşımın ardından, ilginç gelişmeler yaşandı.

Son 1-2 haftadır İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haliç'in 25 yıldır mahvedildiğini söyleyerek arıtma çalışmalarına başlanacağını söylemeye başladı. İBB yönetimi, AK Parti idaresine karşı kara propaganda yürütmek için Haliç'i temizlemeye başladıkları algısı oluşturmaya başladı.

Yaşananların üzerine Ongun, 20 Mayıs 2020'de yeni bir açıklama yaptı. Kasım'da yaptığı açıklamayla tamamen ters düşen Ongun, "Uzmanlara göre Haliç'e her yıl Kağıthane ve Alibeyköy derelerinden 60 bin ton çamur gelmekte. Şu an Haliç'te 400 bin ton çamur mevcut. Bu da yaklaşık 7 yıllık bir birikmeye denk geliyor. İBB olarak bu aşamada 280 bin ton çamuru bertaraf edeceğimiz tesisimiz hizmete girmiştir." ifadelerini kullandı.

İBB'nin söylediği yalanların, yavaş yavaş kendi ayaklarına dolanmaya başlaması dikkatlerden kaçmadı.