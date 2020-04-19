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Siyaset

İmamoğlu'nun gözdesi Murat Ongun görevden alınmıştı... Manidar mesaj!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun birden çok iştirakin yönetim kurulu başkanı olarak atadığı Murat Ongun'un, koronavirüs salgını sonrası toplu ulaşımdaki rezil icraatları ve iftiralarının ardından İstanbul Otobüs AŞ'deki görevinden el çektirildi. Ongun'un skandallarını ortaya çıkaranlardan biri olan Kenan Kıran, görevden alınan CHP'li isme manidar bir mesaj gönderdi.

2020-04-19 08:57:00 - 2020-04-19 09:12:17
İmamoğlu'nun gözdesi Murat Ongun görevden alınmıştı... Manidar mesaj!

 yeniakit.com.tr  Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası İstanbul’da felakete kapı aralandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun birden fazla şirketin başına atadığı ve İBB Sözcüsü olarak da çalıştırdığı Murat Ongun, başarısız ulaşım politikalarıyla virüsün İstanbul’da yayılmasında baş etken olarak gösteriliyor. Özellikle toplu ulaşım sefer sayılarının İBB tarafından düşürülmesiyle otobüslerde oluşan yoğunlukların ardından Murat Ongun, “Troller belirledikleri saatte buluşup aynı duraktan otobüse binmiş, kalabalık algısı oluşturarak fotoğraf çekmiş ve karalama kampanyası yapmak için sosyal medyada servis etmiş” mealindeki açıklamasıyla iyice batırmıştı.

Başta Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü ve Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan olmak üzere, yerli ve milli duruş sergileyen gazeteciler Murat Ongun’un ipliğini pazara çıkarmış, bunlardan biri olan Sabah muhabiri Kenan Kıran da yaptığı paylaşımlarla İBB’nin döküntülerini gözler önüne sermişti.

Yaşananların ardından Murat Ongun, Otobüs AŞ’den kovuldu.

Kenan Kıran, Ongun’un görevden alınmasıyla birlikte manidar bir paylaşım yaptı. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Kenan Kıran, Murat Ongun’u etiketleyip, “Geçmiş olsun” dedi. Sosyal medyada CHP’li ismin görevden alınması, en çok konuşulan konulardan biri oldu.

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