İmamoğlu'nun fatura kazığı ünlüleri de çileden çıkardı

CHP’li İBB’nin iştirakı olan İGDAŞ’ın koronavirüsü fırsat bilerek vatandaşa kabarık fatura göndermesi ünlüleri de çileden çıkardı. Rap’çi Kodes, fahiş tutar için "Bu gaz değil, resmen gasp faturası" derken Deha Bilimlier, "Füze atsaydınız bari, füze parası gibi zaten" diyerek durumuna isyan etti.

Müneccim mi bunlar?

İGDAŞ'ın gönderdiği gaz faturaları nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne öfkelenlere, ünlüler de katıldı. Oyuncu Gürgen Öz, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, "Gülmeyeyim diyorum ama sinirlerime hakim olamıyorum... İki aylık doğal gaz faturası geldi, yani önümüzdeki ayı da kesmişler. Ben İGDAŞ çalışanlarının, müdürlerinin müneccim olduğunu bilmiyordum" dedi.

Kimsenin hakkı yok

Oyuncu Ekin Türkmen, "Doğal gaz faturam 1.000 lira geldi. Üç ay ortalaması alınıyormuş, hiçbir zaman bin lira ödemedim" diye isyan etti.

Rap'çi Kodes de tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Gelmeyen ayın, yakmadığım doğal gazın parası nasıl alınır aklım ermiyor. Buna gaz değil resmen gasp faturası denir. Yöneticileri göreve çağırıyorum, bunu yapmaya kimsenin hakkı yok."

Esra Sönmezer:

"Böyle fatura mı olur! Bunlar nasıl rakamlar? Şaşkınlık içindeyim."

Deha Bilimlier:

"2.000 lira fatura ne demek yaa? Füze atsaydınız bari, füze parası gibi zaten!"

Ebru Polat:

"850 lira fatura mı olur, azıcık kullandık ya! Bir de bu dönemde yapmayın gözünüzü seveyim."

Sosyal medyadan gelen tepkiler

Nurgül Hastürk Ban: "Ekrem İmamoğlu, 200 liralık ortalaması olan aileye 600-700 liralık fatura gönderme oyununun patlayacağını anlayınca, her zamanki gibi fırıldaklık yapıp askıda fatura olayını başlatıp rezilliğin üstünü kapatmaya çalıştı."

Baygan34: "Hayatı ucuzlatacağız dediler, Eko hayatımızı kaydırdı."

Hamca Acun: "Her şey çok güzel olacak dediler, hale bak!"

Sabah