İmamoğlu’nun Emirgan’daki sır görüşmesi ortaya çıktı! Resmen yer yerinden oynayacak

Gazeteci Celal Eren Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisi sonrası yaşanan gerginlikle ilgili kulis haberi paylaştı.

Çelik'in Haberalternatif'te yer alan yazısının bir bölümü şöyle:

"Tarih: 20 Mayıs 2022

Yer: Emirgan Korusu

Mekan: Beyaz Köşk

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun son derece “ağır” bir konuğu var. Zira bu isim Kemal Kılıçdaroğlu’na en yakın olan isimlerden biri, şu anda da CHP’de pek çok önemli kararda etkin bir isim. Resmi görevi olmayan siyaset ve iş dünyasında son derece etkin olan bu isim için Kemal Bey’in “Gölge sağ kolu” tanımlaması yapılmakta.

İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu’na yakın bu “Ağır” konuk Emirgan Korusu’nda bulunan Beyaz Köşk’te bir araya gelirlerken görüşmede 3 isim daha var.

Kapılar kapanıyor ve 5 kişi içeride yalnız kalıyorlar…

Çaylar, kahveler bile içilmeden İmamoğlu’nun “Ağır” konuğu son derece ciddi bir ses tonu ile “Sayın Başkan, hiçbir şekilde aday olmadığınızı, kendiniz üzerinden yapılan spekülasyonlar ile partinin yıpratılmasına izin vermeyeceğinizi ve bundan böyle sizi anketlerinde “Adaylar” arasında gösteren tüm anket şirketlerine de dava açacağınızı belirten son derece net bir dille yazılmış bir deklarasyonu kaleme alarak kamuoyuna açıklamanız gerekiyor” diyor. Ve bu yönde hazırlanmış bir taslak metini İmamoğlu’nun önüne koyuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yakınındaki 3-4 kişiden birisi olan bu etkin ismin sözleri karşısında odada buz gibi bir hava esiyor Ekrem İmamoğlu adeta kısa süreli bir “Şok” geçiriyor ve sonrasında karşısında “Genel Başkanın” mı yoksa “Genel Başkan’a yakınlığının verdiği güç ile kendi nüfuz alanı ve gücünün sınırlarını zorlayan” bir kişinin mi konuştuğunu anlamak için “Siz çok saygın ve etkin bir kişisiniz, buraya Sayın Genel Başkan’ın bilgisi dahilinde geldiğinizi düşünüyorum” diyor ve “Ağır” konuk “Tabii ki Sayın Genel Başkan’ın bilgisi ve onayı dahilinde buradayım ve bu konuşmayı yapıyorum” diyor ve tam o sırada az önce ikram için görevlendirilmiş bir garson kapıyı çalarak içeri giriyor, ikramları masaya bırakıp çıktıktan sonra “Ağır konuk” “Başkan şu anda AKP Türkiye’yi o kadar yönetiyor ve muhalefet olarak o kadar iyi bir hava yakaladık ki bu garsonu aday göstersek kazanır” deyince İmamoğlu ses tonunu da bir miktar yükselterek: “Kusura bakmayın ama ben sizin gibi düşünmüyorum. Bu seçim ülke için beka seçimi ve Sayın Genel Başkan’ın aday olursa seçilmesinin riskli olduğu anketlerde de gözüküyor. Eğer Allah korusun bir seçim yenilgisi olursa ne Kemal Bey kalır, ne CHP. CHP de kapanır gider” diyor.

İmamoğlu’nun “CHP de kapanır gider” ifadeleri sonrasında “Ağır konuk” ellerinin içini masaya vurarak “Orada dur başkan, sınırı bil. Burası CHP Atatürk’ün partisi başka bir yere benzemez. Ne Kemal Kılıçdaroğlu,ne Ekrem İmamoğlu ne de başka bir isim gittiği zaman kapanacak bir parti değil burası, bu parti daha önce de baraj altı kaldı ve küllerinden yeniden doğdu” diyor.

Kısa süren gergin ortam sonrası Ekrem İmamoğlu bu “Ağır misafire” “Bugün Sn. Muhittin Böcek’in oğlunun düğünü var görüşmemizin ardından oraya uçacağım, verdiğiniz taslak metni de uçakta bir kez daha okuyacağım ve düşüneceğim” diyor.

Konuğunu uğurlayan İmamoğlu derhal CHP Genel Merkezi’nden Kılıçdaroğlu’nun 36 yıllık yol arkadaşı ve Özel Kalem Müdiresi olan Şükran Kütükçü’yü arayarak gelen “Ağır konuğun” Genel Başkan’ın bilgisi dahilinde gelip gelmediğini soruyor ve Kılıçdaroğlu’nun bilgisi ve onayı olduğunu Genel Merkez’den de çek ediyor ve anlıyor ki karşısında konuşan aslında “Genel Başkan”

İmamoğlu o gece Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlunun düğününe katılıyor ama nikah şahitliğini Kılıçdaroğlu’nun yaptığı çiftin bu mutlu günde İmamoğlu’nun “Durgunluğu” dikkat çekiyor.

Ekrem İmamoğlu aradan 48 saat geçmesine rağmen “Ağıt konuk” tarafından kendisine iletilen “Aday olmadığına dair” deklarasyonu kamuoyuna açıklamıyor.

İmamoğlu’na gönderilen o deklarasyondan 1 adet de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için hazırlanıyor ancak İmamoğlu deklarasyonu kamuoyu ile paylaşmayınca Yavaş’a gidecek deklarasyonun gönderilmemesine karar veriliyor. Hatta Genel Merkez’de Yavaş ile İmamoğlu’nun birbirlerinden haberli olduğu tahminleri yapılıyor…

20 Mayıs 2022’de yaşanan bu olay sonrasında İmamoğlu bir süre Cumhurbaşkanlığı için bulunduğu “Altyapı çalışmalarına” ara veriyor hatta bir süre sonra Kılıçdaroğlu ile bir araya geliyor, Kılıçdaroğlu’nu rahatlatmak için açıklamalar yapıyor.

Ancak İmamoğlu “Adaylık” fikrinden hiç vazgeçmiyor, “Danışmanları, kendisine yakın belediye başkanları ve il başkanları aracılığı ile Türkiye çapında çalışmalarına devam ederken bir yandan da adaylığı gerçekleşmezse CHP Genel Başkanlığı için çalışmalar yürütüyor."