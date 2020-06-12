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Gündem

İmamoğlu'nun ekibine saniyeler içinde nakavt! İBB TV muhabiri sufle verse de durumu kurtaramadı

Bakırköy'de İBB TV ekiplerinin röportajı sırasında yaşananlar sosyal medyaya damga vurdu. Muhabirin "İstanbul'da son 1 yıldaki en beğendiğiniz icraat nedir?" sorusuna bir vatandaş "Ben bir şey görmedim, gördüyseniz siz söyleyin" cevabını verince, İBB muhabiri "Ama süt dağıttı" şeklinde sufle verse de durumu kurtaramadı. Görüntülere sosyal medyada "Teyzeden İBB'ye nakavt" şeklinde yorumlar yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 17:39:00 - 2020-06-12 17:49:14

İstanbul Bakırköy'de İBB TV ekipleri, vatandaşla röportaj yaparken görüntülendi. Muhabirin "İstanbul'da son 1 yıldaki en beğendiğiniz icraat nedir?" sorusuna vatandaş, "Ben bir şey görmedim, gördüyseniz siz söyleyin" cevabını verdi. Muhabirin "Ama süt dağıttı" demesi üzerine vatandaş "Süt dediğin nedir ya. Kitaplarımız, defterlerimiz dağıtıldı. Metrolarımız zaten çalıştı çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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